Развернуть самолет приказал Лукашенко, на борту был редактор признанного экстремистским телеграм-канала: что известно об аварийной посадке самолета Ryanair в Минске

Пилоты подали сигнал о минировании: в минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукос-авиакомпании Ryanair. Фото: Белсат.

Все случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. По некоторым данным, перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей.

Так летел самолет лоукост-авиакомпании Ryanair.

По некоторым данным, могла поступить информация о минировании самолета. Сейчас самолет находится на стоянке аэропорта.

- Сейчас там работают саперы, проводятся все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходят повторный досмотр, сообщает onliner.by. Сообщение о минировании не подтвердилось, уточнили в аэропорту.

В сети поползли слухи, что посадка самолета может быть связана с неким важным пассажиром. Известно, что 16 мая в Афинах была экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Вильнюсе. Могла ли она возвращаться из Афин в Вильнюс этим рейсом?

- Светлана Тихановская в Вильнюсе, она в безопасности, - сообщил в telegram ее советник Франак Вячорка.

Позже выяснилось: садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко:

- Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать, - сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к президентской пресс-службе.- По поручению Главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

В минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукост-авиакомпании Ryanair. Фото: Delphi.lt.

Позже выяснилось, что на борту этого самолета был. "Наша Нiва" сообщает, что на борту был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан.

Роман Протасевич задержан в минском аэропорту.

По некоторым данным, Роман Протасевич успел сообщить друзьям, что в аэропорту Афин заметил нездоровый интерес со стороны русскоязычного мужчины средних лет.

Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по ст. 293 УК («Массовые беспорядки»), ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), а также он внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукост-авиакомпании Ryanair. Фото: Delphi.lt.

Светлана Тихановская прокоментировала задержание Романа Протасевича

- Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб, - заявила, в частности, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. - Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

В минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукост-авиакомпании Ryanair. Фото: Delphi.lt.

Аэропорт Вильнюса: между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт

Литовское издание Delfi.lt связалось с руководителем отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Линой Бейшене. Она подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", — сказала Бейшине Delfi. Собеседница отметила, что пока не знает, когда и как пассажиры самолета доберутся до Литвы.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Витауте Шмайжите сообщила, что в настоящее время ведется работа с посольством. Официальной информации о том, почему самолету пришлось приземлиться в Минске, не предоставлено. "Мы знаем о самом факте, работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация - мы ее опубликуем", — заверила Шмайжите.

В минском аэропорту совершил аварийную посадку самолет лоукост-авиакомпании Ryanair. Фото: Delphi.lt.

Севший в Минске Boeing 737-800 выпущен в 2017 году. Он вмещает 189 пассажиров. Точно такие же самолеты есть в парке авиакомпании «Белавиа». Севший в Минске самолет эксплуатирует польское подразделение авиакомопании Ryanair.

Напомним, белорусские власти уже возвращали самолет, который летел в воздушном пространстве другой страны. Тогда с рейса сняли нескольких чиновников, которых обвинили в коррупции. Позже та история получила название “сахарное дело”.

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