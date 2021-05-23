Посмотрите, как БАТЭ обыграл «Ислочь» и стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси

"Ислочь" и БАТЭ играли в финале Кубка Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гомеле прошел финальный матч Кубка Беларуси по футболу, в котором встречались борисовский БАТЭ и «Ислочь», представляющая Минский район. Дополнительную интригу игре придавал тот факт, что зимой БАТЭ возглавил Виталий Жуковский, ранее тренировавший «Ислочь». Получается, что Жуковский на разных стадиях турнира работал главным тренером в двух клубах, которые дошли до финала.

"Ислочь" и БАТЭ показали эмоциональную игру с обилием борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фаворитом считался БАТЭ: у борисовской команды и титулов больше, и состав опытнее. Но «Ислочь» уже показывала, что способна преподносить сюрпризы: в полуфинале по делу победила солигорский «Шахтер».

Борьба в воздухе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед игрой главный тренер «Ислочи» Артем Радьков говорил, что его команда будет наслаждаться каждой минутой матча:

– Понятно, что наслаждаемся, но если бы у ребят не было бы мотивации и амбиций, мы бы здесь не оказались. Кубок – это отдельная история, и мотивация привела команду в финал. Остался последний шаг. Мы сюда не приехали просто на экскурсию, а ставим определенные задачи. Если не за победой, тогда не было бы смысла ехать. Могли бы сэкономить на солярке для автобуса, - улыбаясь, сказал Радьков.

В матче было много стыков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С первых минут игры игроки «Ислочи» подкрепили слова делом и создали несколько опасных моментов у ворота БАТЭ, правда, реализовать их не получилось. А вот борисовчане отличились на исходе получаса игры: забил Станислав Драгун.

БАТЭ открывает счет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Ислочь» ответила после перерыва: Дмитрий Комаровский классно пробил со штрафного. «Желто-синие» вновь вышли вперед, когда Павел Рыбак отправил мяч в сетку своего бывшего клуба. «Волки» концовку второго тайма провели в атаке, но еще раз забить не смогли.

Таким образом, БАТЭ второй год подряд стал обладателем Кубка страны (ранее такое удавалось брестском «Динамо»). Суммарно для борисовского клуба это пятая победа в турнире.

"Ислочь" и БАТЭ показали эмоциональную игру с обилием борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До финальной игры прошел матч ветеранов гомельского футбола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото на память. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трибуны стадиона в Гомеле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трофей. Кубок Беларуси по футболу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАТЭ – «ИСЛОЧЬ» – 2:1 Голы: 1:0 – Драгун (31-я минута). 1:1 – Комаровский (59). 2:1 – Рыбак (77).