«Это может противоречить международному праву». Что заявили зарубежные политики и международные организации об инциденте с самолетом Ryanair в Минске

Ryanair заявил, что об угрозе на борту сообщили белорусские диспетчеры, они же дали указание сесть в Минске. Фото: delfi.lt

В воскресенье, 23 мая Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс, но, подлетая к белорусско-литовской границе, развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. Как сообщили в аэропорту, причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна, которое оказалось ложным.

На борту самолета был журналист Роман Протасевич, он работал редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. В аэропорту его задержали. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Международная реакция на эти события последовала практически сразу.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter назвал событие беспрецедентным и потребовал срочно освободить Романа Протасевича. Также Науседа пообещал уже с 23 мая поднимать вопросы о произошедшем с самолетом на территории Беларуси на общеевропейском уровне.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что мобытия 23 мая абсолютно неприемлемы и противоречат международному праву. По его словам, на борту самолета находятся также как минимум двое граждан Латвии.

- Самолет и все пассажиры должны быть немедленно освобождены (на тот момент самолет с пассажирами еще находился в Беларуси, проводились проверочные мероприятия, как объясняли в минском аэропорту, - Ред.). Международная реакция должна быть мощной и эффективной.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что принуждение к посадке самолета в Минске было неприемлемым. Она добавила, что пассажирам должна быть обеспечена возможность немедленно и безопасно продолжить путешествие.

Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал расследовать посадку борта Ryanair в Минске.

- Очень озабочен сообщениями о вынужденной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить борт и всех его пассажиров. Расследование инцидента со стороны ИКАО (Международная организация гражданской авиации - Ред.) должно быть существенным.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, передает ТАСС, что «новые санкции против Беларуси должны касаться запрета полетов для белорусских авиакомпаний».

В МИД Великобритании отметили, что действия Беларуси в отношении Протасевича «будут иметь серьезные последствия».

В МИД Австрии призывают к проведению международного расследования инцидента с посадкой самолета в Минске. Об этом же говорят и в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц считает, что инцидент с международным рейсом в Беларуси - это серьезное вмешательство в деятельность гражданской авиации в Европе, нарушающее международное право.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила серьезную обеспокоенность по поводу вынужденной посадки рейса Ryanair. В сообщении организации, опубликованном в Twitter, это может противоречить Чикагской конвенции о гражданской авиации. В ICAO надеются на предоставление заинтересованным странам и операторам официальной информации по произошедшему.

Депутат российской Госдумы Вячеслав Лысаков назвал произошедшее «блестящей операцией» спецслужб Беларуси. По словам Лысакова, это «серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов».

Маргарита Симоньян, главный редактор RT так отреагировала в своем Twitter-аккаунте на события, связанные с самолетом:

- Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво.

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