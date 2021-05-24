Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 мая 2021 года: заболеваемость не спадает, а антитела к новым штаммам ослабевают

За сутки в республике выявлены 1252 пациента с положительным тестом на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси пока не спадает. За сутки в республике выявлены 1252 пациента с положительным тестом на COVID-19. Такова официальная статистика Минздрава.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 386 025 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1599 человек. Всего в Беларуси на 23 мая коронавирусной инфекцией переболели уже 376 453 пациента.

Смертность также сохраняется на одном уровне – в больницах за сутки скончались десять человек. За все время распространения COVID-19 умерли 2771 пациент.

Ситуация с коронавирусом в мире

Количество зараженных во всем мире за время пандемии уже превысило 167 миллионов. По данным постоянно обновляемой мониторинговой платформы worldometers, всего на планете выявлены 167 миллионов 377 тысяч 411 случаев коронавируса.

При этом умерли 3 миллиона 475 тысяч 180 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 148 миллионов 384 тысячи 138 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Ученые рассказали, когда антитела не спасут

Японские исследователи выяснили, что антитела у людей, которые заболели COVID-19, ослабевают и не защищают от новых мутировавших штаммов уже спустя 6-12 месяцев после формирования. Причем особенно сложная ситуация с бразильской и британской мутациями вируса.

В частности, в ходе исследования выяснилось, что такая защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. По словам ученых, что у 69% бессимптомных больных или тех, кто переболел в легкой форме, уже через полгода после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% – к индийскому.

Что же касается бразильского и британского вариантов вируса, то устойчивыми к ним остаются всего 19 и 15% переболевших спустя 6 месяцев соответственно.

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