Что произошло после матча Беларусь - Швеция

На вратаря, канадца Дэнни Тэйлора в раздевалке после матча надели ушанку в цветах государственного флага. Фото: hockey.by

Сенсация в мире спорта: на чемпионате мира по хоккею, который в 2021 году проходит в Латвии, сборная Беларуси выиграла команду Швеции. Победу одержали с минимальным счетом - 1:0, забив единственную шайбу в последнем периоде. Однако матч стал историческим. Впервые на Чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Швецию - это одна из ведущих сборных мира, которая входит в так называемую «большую хоккейную шестерку». Шведы становились олимпийскими чемпионами, не раз побеждали на чемпионатах мира.

Лучшим игроком матча признали голкипера белорусской сборной, канадца Дэнни Тэйлора, который успешно отразил все 32 броска по своим воротам. В раздевалке после матча на него надели ушанку в цветах государственного флага.

- Доказал, что зря его на лавке морозили. Два матча подряд заслуженно становится лучшим игроком, - цитирует главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова hockey.by. - На сегодняшний день Тэйлор - номер один в белорусской сборной. Есть информация, что он может завершить карьеру, и тогда для нас это будет огромная проблема.

На Чемпионате мира по хоккею 2021 белорусы впервые в истории обыграли шведов. Фото: hockey.by

Захаров отметил, что команда очень рада этой победе:

- В первую очередь, ее хотим посвятить нашему белорусскому народу, людям, которые за нас болеют. Спасибо им большое за поддержку, мы ее чувствуют, играем для них.

А россиянин Герман Нестеров, забросивший победную шайбу, после игры рассказал, что победа «окрыляет, вдохновляет на следующие матчи»:

- Сегодня был один коллектив, одна команда. Сыграли одним кулаком, выстояли в меньшинстве. Боролись друг за друга, бились до конца - и добились положительного результата.

Это первая шайба Нестерова за сборную Беларуси:

- Конечно, забрал себе такой трофей. Подарю шайбу своему сыну.

Герман Нестеров подарит шайбу сыну. Фото: hockey.by

В тот же день стало известно о еще одной сенсации: сборная Казахстана на Чемпионате мира по хоккею со счетом 2:1 выиграли финскую сборную - действующих чемпионов мира.

А белорусов уже в понедельник, 24 мая, белорусов ждет следующий поединок на турнире с еще одним сильным соперником - сборной Чехии. Начало матча - в 20:15.

Напомним, Беларусь до этой победы лишь однажды выигрывала у Швеции. Это было на олимпийском хоккейном турнире в американском Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Счет игры в 1/4 финала Олимпиады - 4:3.