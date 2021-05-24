Посадка самолета Афины-Вильнюс в Минске, последние новости на 24 мая 2021 года: что происходит в Беларуси

Фото: delfi.lt

В воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. На полосу минского аэропорта стянули десятки пожарных автомобилей. Причиной, которую озвучили в аэропорту, стало минирование.

Позже выяснилось, что посадить самолёт приказал Александр Лукашенко, а в небо подняли истребитель. На борту самолета летел Роман Протасевич, бывший редактор самого многочисленного телеграм-канала, признанного экстремистским. Романа Протасевича задержали. Так же в минском аэропорту задержали девушку Романа.

В Вильнюс самолет прилетел з задержкой около 8 часов.

- Мы видели его [Романа Протасевича] уже в автобусе. Он снял маску и говорит: «Это все из-за меня, меня забирают», - рассказал один из пассажиров-очевидцев задержания.

Сегодня мы будем следить за тем, что происходит в Беларуси.

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