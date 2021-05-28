«Шутку про «белорусы хороши, но крахмала многовато» придумали мы»: как белорусские кавээнщики превратили Юрия Стоянова в вампира средней полосы

Юрий Стоянов с двумя белорусскими сценаристами "Вампиров средней полосы "- Романом Бородавкиным и Константином Гарбузовым. Фото: из архива героя публикации.

Первый эпизод сериала «Вампиры средней полосы» зрители увидели еще 18 марта в интернете. К началу мая в сети появились уже все восемь эпизодов, «Вампиров» начали бурно обсуждать. Сериал российский, вампиры - тоже. Хотя, заметим, живут в Смоленске - совсем недалеко от нашей границы. А вот придумали их белорусы! Две трети команды сценаристов, которые работали над «Вампирами средней полосы» на видеосервисе START - белорусские кавээнщики, большинство из которых - витебские. «Комсомолка» поговорила с одним из них - Романом Бородавкиным.

- Роман, как вы попали в команду сценаристов сериала?

- По счастливому стечению обстоятельств. Со многими ребятами я играл в КВН еще в школе, потом после школы. Когда поняли, что КВНом много не заработаешь, стали пробовать себя в качестве сценаристов.

- Я насчитала в титрах фильма не менее восьми сценаристов. Вы все вместе пишете? Делаете мозговой штурм или каждый по кусочку?

- Сначала все вместе разрабатываем идею, самые важные сюжетообразующие моменты серий. У нас бывают сборы в Москве или в Витебске, где присутствуют все группы. Потом шоураннер дает каждой группе отдельное задание писать диалоги серий.

- В основе этого сериала какое-то литературное произведение или просто чья-то идея?

- Наш самый главный шоураннер Алексей Акимов посмотрел фильм «Реальные упыри» и был приятно удивлен, что вампиров можно показывать не в гротескно-драматичном образе, а как бы буднично, в быту. Мы решили перенести их в реалии постсоветского пространства. Вначале подразумевалось, что это будет просто комедия. Но на протяжении восьми серий одними шутками зрителя не удержишь, поэтому придумали детективную и любовную линии. И юмор к концу сериала стал уходить на второй план. На самом деле осталось всего процентов тридцать задуманных шуток.

- Образы вампиров тоже претерпели изменения?

- Мы с ними помучились, да. Сначала отошли от привычных клише, что они боятся света и так далее. Затем решили, что они пьют кровь только плохих людей, да и то лишь по одному разу. А если человек не изменился, только тогда могли его убить. Но потом от этой идеи отказались - слишком уж она громоздкая. Вампирская тема по большому счету просто колоритный фон. Они ведь не пользуются какими-то сверхспособностями - не становятся невидимками, не перемещаются мгновенно, как во вселенной «Марвел». В общем, максимально похожи на обычных людей.

- Шутку про «крахмал в крови белорусов» придумали белорусы?

- Да, как и процентов 70 других шуток. Поэтому многие зрители замечают эти аллюзии на нас, белорусов.

- На вашей странице в соцсети девушка спрашивала, правда ли, что Сергей Барановский списан с вашего одноклассника…

- Нет, не списан - я взял только его имя и фамилию. Но сам персонаж абсолютно другой. Я часто беру фамилии своих знакомых для сценариев. А вообще, Барановский должен был умереть в 2 - 3-й серии, но как-то получилось, что вышел в когорту главных сюжетообразующих героев.

- В одной из серий полицейские идут пить в бар «Торвальд» - это ведь название витебского паба! Какие еще «пасхалочки» запрятаны в фильме?

- «Пасхалок» на самом деле много, но не все их поймут. В сериале используются, например, реальные адреса, где мы обитали в нашу кавээновскую бытность. А сценарист из Калининграда в эпизодах, которые он писал, использовал свои адреса. Это такие приятные сюрпризы для нас и наших друзей, которые будут смотреть сериал.

- Насколько вам близка вампирская тема?

- Вообще никогда ею не увлекался! Только когда утвердили «пилот» сериала, начал знакомиться с вампирской темой - смотреть фильмы, читать книги, а потом поймал себя на мысли, что сложно будет сделать сценарий, чтобы не повторялось, что было написано до нас. Мы старались, но зрители все равно какие-то отсылки находят. Даже то, чего мы не закладывали вовсе.

- Но в «Вампирах средней полосы» действительно много отсылов. Может, это такой прием, чтобы смотреть интересней было?

- По большому счету, все до нас уже придумал Шекспир (смеется. - Авт.). А мы всего лишь придумали главного вампира деда Славу. Несколько недель спорили, каким ему быть, почему он за закон, порядок, а иногда и человечней, чем сами люди. Потом для каждого героя нужно было придумать свою историю о том, как дед Слава их обращал в вампиров. Аня ловила бандитов, Жан лечил людей… У каждого из них есть «человеческая» сверхспособность.

- Уже анонсирован второй сезон сериала. В нем покажут, откуда взялся сам дед Слава?

- Эту загадку мы пока сохраним. Сами об этом думаем и, когда почувствуем, что настала пора показать, - покажем. Это как с незадачливым хакером Женьком. Форумы разрывались - спрашивали, почему, почему дед Слава его обратил в вампира? И вот пришло время рассказать… Так и с дедом. Мы пока не знаем, будет это локальная история про Смоленск или расскажем, что такие же вампиры есть в других городах. Идеи есть, но, как будет в сериале, мы пока сами не знаем. Терпение, будет интересно!

- Чем больше сезонов, тем каждый последующий хуже… Как думаете, «Вампирам средней полосы» удастся этого избежать?

- Думаю, да. Обычно в работе цехов бывают разночтения. Сценаристы написали одно, режиссер видит другое, актеры добавляют свое. Все это попадает на стол монтажеру, который тоже видит по-своему. В итоге от моей идеи на экране остается 30%. Но здесь не так. На моей практике впервые шоураннер Алексей Акимов контролирует работу всех цехов, процесс и на съемочной площадке, видит, если режиссер не так объясняет задачу или актер что-то не так делает, и монтаж контролирует. Поэтому 98% от того, что мы придумали, осталось в картине, и это реально кайф!

- Роль деда Славы писали специально для Стоянова?

- Да, когда придумывали эти шутки, каждый представлял Стоянова. Прямо в него попадали. Это называется «дрим-каст», когда сценаристы представляют, кого бы они хотели видеть. Свои пожелания они говорят продюсеру, а там уж как получится. А тут все сошлось, идея понравилась Стоянову, он согласился у нас сниматься. Но был момент, когда съемки сдвинулись, и у него был другой проект - так что часть эпизодов сняли с Ефремовым. А потом случилось это ДТП (в котором по вине Михаила Ефремова погиб человек. - Ред.), пандемия… В итоге Юрий Николаевич закончил работу в том проекте, и мы позвонили его агенту.

- Есть теория, что вампир в поп-культуре - самое пластичное чудовище, которое при каждой новой интерпретации оказывается выражением страхов своего времени. Какие страхи нашего времени выражают ваши вампиры?

- Вряд ли страхи. Они, скорее, лакмусовая бумажка проблем. Дед же не просто шутит - он с высоты своего опыта лучше видит проблемы, старается помочь их решить… Может, конечно, это забота фермера о курицах-несушках, но это забота.

- Сложно работать со звездами - Юрием Стояновым, Татьяной Догилевой?

- Мы на сами съемки не попали. Из-за пандемии на съемочную площадку приезжали медицинские бригады делать тесты на ковид. Лишних людей не пускали, все снимали в жестких условиях.

Зато мы первыми сняли российский фильм про вампиров! Сейчас много всего выйдет - и «Пищеблок», фильм Данилы Козловского «Карамора» и «АмпирV» по Пелевину. Вампирская тематика востребована.

- Разве про вампиров не все уже сказано?

- Наш шоу-бизнес, продакшен выросли из ситуационных комедий. Дешевые картонные ситкомы в павильонах уже никто не снимает, все хотят делать большее. Семейные темы отшутили, спортивные и околоспортивные - тоже. А вот на фантастику мало кто обращал внимание, решили поднять и такой вот пласт.

КСТАТИ

- Клыки для актеров, которые играли вампиров, сделали по индивидуальным меркам в стоматологической клинике. Изготовили их с учетом цвета зубов актеров - чтобы они не выделялись, а еще чтобы не влияли на дикцию.

- Для съемок приготовили пять видов искусственной крови. Один - кровь-реквизит, которая легко смывается и не оставляет следов на поверхностях. Второй - кровь для грима, которая хорошо держится на коже и естественно смотрится в кадре. Третий - легко отстирывающийся, чтобы пачкать костюмы. Четвертый - для актеров, чтобы пить в кадре. Этот густой безвредный напиток оказался слишком приторным по вкусу. Обычно его используют, когда у актера должна течь кровь изо рта, но здесь вампиры в кадре довольно часто пили кровь. Поэтому по просьбе актеров по секретному рецепту сделали пятый вид крови - не такой сладкий, похожий на кисель.