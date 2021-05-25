Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 мая 2021 года: чем лучше питаться переболевшим и прогноз о новом опасном вирусе

Пандемия замедляет темпы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мире продолжается пандемия коронавирусом, однако темпы, похоже, замедляет. За последние сутки количество новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 на планете возросло примерно на 508 тыс. - это меньше, чем накануне.

В Беларуси, по официальной статистике, по-прежнему сохраняется стабильность. По последним данным Минздрава, опубликованным 24 мая, в стране зарегистрировано 386 тыс. 978 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 953 новых случая. Но и тестов за выходной день сделали не много.

По-прежнему менее 10% из них показывают положительный результат. Выздоровели за все время пандемии 377 тыс. 105 человек (+652 за сутки). Снова сообщается о 9 новых смертях пациентов с коронавирусом за сутки. Всего, официально, скончались 2780 человек.

Для тех, кто уже перенес инфекцию, полезная информация: медики назвали самые полезные продукты для переболевших коронавирусом. Им нужно добавить в рацион больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов, советует диетолог Прити Тяги. Кроме того, она рекомендует есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, добавить в меню соленые огурцы и бобы. Все это, по мнению эксперта, поможет восстановить микрофлору кишечника и укрепит иммунитет. Доктор Тяги также посоветовала есть на завтрак горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек.

А еще ученые выяснили, какие дети рождаются у женщин, которые вакцинировались во время беременности. В исследовании участвовали 200 беременных, из них 84 согласились вакцинироваться, 116 - отказались. Вакцинация проводилась препаратами Moderna и Pfizer. Исследователи заявили, что не нашли у плода никаких негативных последствий после того, как мать получила прививку. Они связали это с действием плаценты, которая останавливает возможные вредные воздействия и защищает от них малыша.

У младенцев не нашли негативных последствий после получения прививок беременными Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Появились тревожные сведения: глава ВОЗ заявил о новом опасном вирусе, который заразнее и смертоноснее. По словам Тедроса Гебрейсуса, мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии. А эволюционные оценки прогнозируют появление новой биологической опасности.

- Появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус, - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, Гебрейсус назвал «главный драйвер пандемии» - отсутствие коммуникации. А именно: международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии.

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