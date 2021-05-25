Доступ к интернету могут ограничить при угрозе нацбезопасности, прямые эфиры с акций – под запретом. Что нового в законах о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи

Журналисты не смогут освещать несанкционированные массовые мероприятия в прямых эфирах «в целях их популяризации или пропаганды» этих мероприятий. Фото: Владимир Переров

Президент Беларуси 24 мая подписал несколько законов, которые вносят поправки в законодательство о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи.

По обновленному закону об электросвязи государство может временно прекратить работу связи и интернета «в целях предупреждения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности». С этой же целью в стране могут сократить время и объемы использования сетей электросвязи, изменить их режим работы.

Управлять сетью электросвязи общего пользования будет Оперативно-аналитический центр при президенте. Если операторы электросвязи не выполнят поставленные перед ними требования "о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи", это будет считаться грубым нарушением закона о лицензировании деятельности в области связи.

По действующему закону «Об электросвязи», доступ к связи и интернету в Беларуси может быть приостановлен или ограничен только в чрезвычайных ситуациях или при военном либо чрезвычайном положениях.

В законе о массовых мероприятиях тоже появилось несколько важных новшеств. Журналисты не смогут освещать несанкционированные массовые мероприятия в прямых эфирах «в целях их популяризации или пропаганды» этих мероприятий. Запрет распространяется и на других пользователей интернета, не только журналистов. Журналистам запретят во время работы быть организаторами или участниками массовых мероприятий.

Местные органы и сотрудники МВД получат право приостанавливать работу общепита, магазинов, транспорта, ярмарок в тех местах, где проводятся массовые мероприятия.

В законе о СМИ введен запрет на публикацию опросов общественного мнения, которые относятся к общественно-политической ситуации и были проведены без аккредитации.

Запрещено будет размещать гиперссылки на материалы и сообщения, в которых есть информация, которую нельзя распространять. К примеру, речь может идти о ссылках на сайты и телеграм-каналы, которые в Беларуси признаны экстремистскими.

У генпрокурора, прокуроров областей и Минска появится право ограничивать доступ к сайтам, где опубликована информация, «направленная на пропаганду экстремистской деятельности или же содержит призывы к подобной деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред нацинтересам». Какая именно информация может нанести вред национальным интересам, в документе не уточняется.

Если раньше выпуск СМИ мог быть прекращен только после решения суда, то теперь такие полномочия есть и у Министерства информации. Например, если учредителю СМИ или владельцу сетевого издания вынесут два и больше письменных предупреждения.

Учредителем белорусских СМИ после принятия нового закона не могут быть иностранные юрлица, иностранные граждане и люди без гражданства. Уточняется, что эта мера направлена на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок.

Если доступ к определенному сайт был ограничен, доступ к его копии тоже могут закрыть.

Список причин, по которым журналиста могут лишить аккредитации, теперь расширен: например, если он распространит информацию, которая порочит деловую репутацию организации, выдавшей аккредитацию или совершит «умышленное противоправное деяние» в процессе работы.

Основные положения законов вступают в силу через месяц после официального опубликования.

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