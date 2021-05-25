Что произошло после матча Беларусь-Чехия на чемпионате мира по хоккею в Риге

Андреем Колосовым главный тренер Беларуси доволен. Фото: hockey.by

На чемпионате мира по хоккею в Риге белорусская сборная провела три матча. В дебютной игре уступила лидирующей в нашей группе Словакии (2:5), затем обыграла Швецию (1:0), а 24 мая в упорной борьбе и проиграла в овертайме Чехии (2:3). После трех туров предварительного этапа команда набрала 4 очка и пока занимает проходное в плей-офф 4 место. Впереди еще матчи против Великобритании, Дании, Швейцарии и России.

Перед матчем с чехами мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем на площади, где висят флаги участниц чемпионата, заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. Так власти Латвии отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair. Это вызвало дипломатический скандал. Латвийскому послу было предложено было покинуть страну в течение 24 часов, работникам представительства в Беларуси - в течение 48-ми. Аналогично поступила Латвия и в отношении белорусских дипломатов.

В свою очередь глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков заявил:

- Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на чемпионате мира по хоккею. (…) Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария, представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.

ФХБ направила официальную ноту в адрес Международной федерации хоккея (ИИХФ), оргкомитета чемпионата и руководства Федерации хоккея Латвии.

Басков заявил, что несанкционированные пикеты в местах пребывания сборной Беларуси нарушают Кодекс поведения ИИХФ.

«Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге и надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов».

На этом фоне непосредственно матч с чехами прошел без инцидентов.

Счет на 26-й минуте открыл Шарангович, но через 4 минуты Коварж восстановил равновесие – 1:1. На 34-й минуте после броска Задины чехи вышли вперед. Сравнять счет белорусам удалось на 52-й минуте – забросил защитник Еременко. Игра перешла в овертайм, где у Бэйлина была возможность подарить победу белорусской сборной, но его бросок из выгодной позиции был неточен. А вот чехи своим шансом на через 1 минуту и 23 секунды после начала овертайма воспользовались – победу им принес форвард «Чикаго» Кубалик.

Михаил Захаров. Фото: hockey.by

Вот что сказал главный тренер Михаил Захаров после матча:

«У нас были моменты, где-то допускали ошибки, но в целом план на игру мы выполнили. Ребятами я доволен. Ни к кому претензий нет. Только вот ненужные удаления еще бы исключить. Надо немножко контролировать клюшки и руки. Будем работать над этим. Отмечу игру Никиты Комарова и Сергея Дрозда, которые здорово работали в меньшинстве, много бросков на себя принимали».

Напомним, что в составе нашей сборной пять игроков из Северной Америки: Тэйлор, Бэйлен, Принс, Платт и Паре. Их действия на чемпионате Захаров оценил так:

«Они еще не показали свою лучшую игру. Но, думаю, наберут. Они все стараются, создают моменты. На чемпионате мира простых матчей нет. Даже в КХЛ бывает легче, потому что на два сложных матча попадается один простой», - цитирует Захарова hockey.by.

Перед чемпионатом мира самой проблемной считалась вратарская линия. Но на чемпионате она таковой не кажется. В матче с чехами это подтвердил голкипер Колосов. Захаров ими доволен:

«Ребята нас выручают – и очень прилично выручают. Зацикливаться на не своих вратарях неправильно. Нужно доверять нашим ребятам. Тем же Колосову и Тэйлору нужно давать по 50 процентов игрового времени в клубе КХЛ, если мы хотим радовать болельщиков на Олимпиадах и чемпионатах мира. Колосову надо расти и тренироваться, но на сегодняшний день он показал очень приличный хоккей. Вопрос только в том, что с ним не шибко, наверное, пока работают».

"Против них было трудно играть, - отметил Филип Задина. – У белорусов часто четыре игрока встречали нас вдоль своей синей линии. Такую защиту сложно преодолеть. Очень помогло, что первый раз мы забили вскоре после того, как они открыли счет».

Следующий матч сборная Беларуси проведет против команды Великобритании 26 мая. В игре против аутсайдеров мирового хоккея от белорусов будут ждать только победы.

«Будем готовиться, смотреть их завтрашний матч с Данией. Даже в игре со словаками у британцев имелись моменты. С ними нельзя расслабляться ни на секунду. Это же ведь олимпийские чемпионы 1936 года», - представил соперника Захаров.

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