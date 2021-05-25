Последний полет разбившегося в Барановичах Як-130: подробности трагедии и героического поступка летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли во время выполнения учебно-тренировочного полета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что случилось 19 мая 2021?

В Барановичах на участок посреди жилых двухэтажек и частного сектора на улице Розы Люксембург упал военный самолет Як-130, принадлежавший Лидской штурмовой авиабазе. Он выполнял учебно-тренировочный полет: на выходных 21 и 22 мая Барановичи должны были праздновать 150-летие города, на аэродроме планировалось авиашоу. Из-за трагедии праздник отменили.

Военный самолет Як-130 упал в жилом районе Барановичей. Фото: СК.

Оба летчика, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, погибли. Также власти сообщили о пострадавшем местном жителе - мужчину госпитализировали с переломом предплечья. Осколками были повреждены несколько домов и авто.

Что говорят очевидцы?

«Летчики-герои» - звучало рефреном в словах свидетелей трагедии, которые делились увиденным с корреспондентом «Комсомолки», вскоре после трагедии оказавшимся на ее месте.

- В этот момент отец находился у себя дома. Поливал цветы на подоконнике. Раздался грохот, он даже выронил кружку, - рассказал горожанин. - Меня тогда дома не было, знакомые позвонили: говорят - у тебя во дворе самолет упал. Я позвонил отцу и он рассказал, что после взрыва увидел в окне только клубы дыма, поспешил на улицу.

Экипаж получил команду катапультироваться, но они не сделали это, отводя самолет от жилых домов. Фото: СК.

А вот другой рассказ:

- Летчики - герои, смогли уместиться между домами. Я живу на другой улице, но услышала взрыв, увидела столб дыма и поспешила туда. Смогла подойти довольно близко, пока людей не начали отгонять. Зрелище жуткое! Заглянула в этот котлован (куда упал самолет - Ред.), так там же почти ничего не осталось - все сгорело! - рассказала.

Еще, подбегая к месту крушения, говорившие с нами очевидцы, почувствовали запах керосина, а с неба - «жирные» капли. Некоторые предполагали, что падая, летчики начали сбрасывать топливо.

Другие очевидцы рассказывали: взрыв и клубы дыма. Это попало и на видео одного из авторегистраторов. А рядом с местом падения самолета огонь испепелил цветущую яблоню.

Что известно о причинах трагедии?

СК расследует причину крушения, возбуждено уголовное дело. Фото: СК.

Александр Лукашенко 20 мая заявил, что причиной крушения военного самолета стал отказ управления, сообщило БелТА.

- Все уровни системы управления отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет, - сказал президент.

И добавил, что пилоты смогли отвести самолет «на единственный свободный участок земли между жилыми домами».

- Пилоты не катапультировались, как показывают ящики. Они боролись до конца! Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю, - сказал Лукашенко.

На церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде присутствовали министр обороны Хренин и глава Гродненской области Караник. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Лиде 21 мая, в день прощания с летчиками, замкомандующего ВВС и войсками ПВО Александр Карев сказал, что решение направить Як-130 в сторону от жилых домов летчики приняли совместно. Он же озвучил и хронологию катастрофы: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города, пилоты смогли направить самолет мимо жилья. Летчики не катапультировались, так как на мгновения самолет снова становился управляемым.

- Это и дало надежду, - добавил Карев.

Мог ли катапультировать только один летчик? Нет, пояснил Карев: в Як-130, «если катапультируется один, то выходит весь экипаж».

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования на контроле президента.

Что показала расшифровка черных ящиков?

Власти намерены увековечить память погибших в Барановичах майора и лейтенанта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представитель Минобороны заявил 20 мая журналистам БелТА, что аварийная ситуация случилась с Як-130 еще над аэродромом. Майор Ничипорчик успел об этом сообщить и получил команду катапультироваться.

- Руководитель полетов не менее десяти раз в эфире подал команду: «Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет начал совсем хаотичное движение, траектория полета сместилась влево. Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться, - пояснил командующий ВВС и войсками ПВО ВС генерал-майор Игорь Голуб.

На резервной системе управления летчики достигли только стабилизации направления полета, но высота продолжала падать. Время от аварийной ситуации до крушения составило немногим более минуты.

- По данным бортовых самописцев видно, что экипаж воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, изменяющие направление полета, до момента касания земли, - сказал Игорь Голуб.

В воскресенье, 23 мая, в эфире СТВ показали фрагмент аудиозаписи из черных ящиков. Было озвучено, что в момент, когда Як-130 начал терять высоту, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а на земле готовился к вылету истребитель СУ-30СМ.

В эфир вышел Андрей Ничипорчик: «440 отказ СДУ». С этого момента экипаж Як-130 не сказал ни слова диспетчерам. В эфире - слова других пилотов:

Пилот СУ-30СМ: Он падает, падает!

Диспетчер: Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!

Пилот СУ-30СМ: Прыгай! Прыгай!

Диспетчер: Катапультируйся!

Пилот СУ-30СМ: Все, стоп-стоп!

Диспетчер (обращается к Л-39): Третий, не сходишь туда посмотреть?

Пилот Л-39: Не прыгали…

Андрея Ничипорчика похоронили на аллее военных лидского кладбища. Никиту Куконенко похоронили на кладбище «Северное» в Полоцком районе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто эти летчики?

Оба служили на Лидской штурмовой авиабазе.

Погибший 33-летний майор Андрей Ничипорчик - военный летчик в поколении. Он родился в Поставах в семье военного летчика-снайпера, отслужившего 33 года в авиации, а мама работает учительницей. Окончил авиационный факультет Военной академии в 2010-м. Рассказывая «Комсомолке» об Андрее Ничипорчика, многие упоминали его семью:

- Он был счастливым отцом. У него два мальчика и девочка. Старшему сыну шесть, младшему - полтора года.

Майор Ничипорчик был летчиком первого класса, владел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В числе первых в 2016-м выполнял посадку Як-130 на автодорогу, не раз участвовал в воздушных парадах и учениях, награждался медалью «За безупречную службу».

- В Лидской авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов, - отмечали в пресс-службе Минобороны.

Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли во время выполнения учебно-тренировочного полета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Погибшему лейтенанту Никите Куконенко было всего 22 года. Выпускник Полоцкого кадетского училища с детства мечтал о небе. В 2020-м окончил авиационный факультет Военной академии. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе, был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130, его летчиком-инструктором был майор Ничипорчик.

- Людей с такой веселой энергетикой, с такой доброй и отзывчивой душой я сейчас встречаю очень редко, - рассказал «Комсомолке» друг Никиты Куконенко и его одноклассник по кадетскому училищу Георгий Зеленкевич. - Мы не раз собирались за одним столом, и он был душа компании. Было время, когда мы с Никитой хотели вместе пойти в Военную академию учиться на летчиков, мы оба хотели видеть землю с высоты птичьего полета... Я не прошел... А у него сбылась мечта. Я всегда гордился, что мой близкий друг - летчик.

- А еще Никита только недавно женился… - говорили знавшие его люди на прощании в Лиде.

Как прощались с героями?

Владимир Ничипорчик, отец погибшего Андрея Ничипорчика. Фото: СТВ.

В пятницу, 21 мая, в Лиде с оркестром и оружейными залпами прощались с героями.

- Он выполнил свою работу, это только так. Это мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить, наверное, трудно, что это решение его было правильным, - сказал на церемонии прощания Владимир Ничипорчик, отец погибшего Андрея Ничипорчика.

Андрея Ничипорчика похоронили на аллее военных лидского кладбища, Никиту Куконенко - на кладбище «Северное» в Полоцком районе.

Президент поручил оказать помощь семьям погибших летчиков. Лукашенко сказал: «Погибли два просто героических человека». А глава Барановичей Юрий Громаковский пообещал, что в Барановичах увековечат память майора и лейтенанта.

В последний путь погибших летчиков проводили 21 мая в Лиде с оркестром и оружейными залпами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

В мае под Барановичами разбивается уже третий самолет

Эти совпадения похожи на мистику, но с 1996 года под Барановичами в мае разбивается уже третий самолет.

25 лет назад 23 мая в Барановичском районе погиб Владимир Карват, ставший первым Героем Беларуси посмертно. Подполковник увел горящий самолет Су-27 от жилых домов. Истребитель упал в поле между деревнями Арабовщина и Малое Гатище.

А вторая трагедия произошла 19 мая 1997 года. В районе Барановичей разбился самолет СУ-17. Погиб подполковник Сергей Погребан, пилотировавший его. Причины аварии официально не обнародовались.

Злой рок: в мае под Барановичами разбивается уже третий самолет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

АВТОРЫ: Надежда БУТОВИЧ, Алеся ДОБЫШ, Павел МИЦКЕВИЧ, Григорий ГРИБОВ, Наталья ПАРТОЛИНА, Инна КОРСАК, Наталья СВЕТЛОВА.

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