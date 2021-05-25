Последний полет разбившегося в Барановичах Як-130: подробности трагедии и героического поступка летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли во время выполнения учебно-тренировочного полета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Что случилось 19 мая 2021?
В Барановичах на участок посреди жилых двухэтажек и частного сектора на улице Розы Люксембург упал военный самолет Як-130, принадлежавший Лидской штурмовой авиабазе. Он выполнял учебно-тренировочный полет: на выходных 21 и 22 мая Барановичи должны были праздновать 150-летие города, на аэродроме планировалось авиашоу. Из-за трагедии праздник отменили.
Военный самолет Як-130 упал в жилом районе Барановичей. Фото: СК.
Оба летчика, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко, погибли. Также власти сообщили о пострадавшем местном жителе - мужчину госпитализировали с переломом предплечья. Осколками были повреждены несколько домов и авто.
Что говорят очевидцы?
«Летчики-герои» - звучало рефреном в словах свидетелей трагедии, которые делились увиденным с корреспондентом «Комсомолки», вскоре после трагедии оказавшимся на ее месте.
- В этот момент отец находился у себя дома. Поливал цветы на подоконнике. Раздался грохот, он даже выронил кружку, - рассказал горожанин. - Меня тогда дома не было, знакомые позвонили: говорят - у тебя во дворе самолет упал. Я позвонил отцу и он рассказал, что после взрыва увидел в окне только клубы дыма, поспешил на улицу.
Экипаж получил команду катапультироваться, но они не сделали это, отводя самолет от жилых домов. Фото: СК.
А вот другой рассказ:
- Летчики - герои, смогли уместиться между домами. Я живу на другой улице, но услышала взрыв, увидела столб дыма и поспешила туда. Смогла подойти довольно близко, пока людей не начали отгонять. Зрелище жуткое! Заглянула в этот котлован (куда упал самолет - Ред.), так там же почти ничего не осталось - все сгорело! - рассказала.
Еще, подбегая к месту крушения, говорившие с нами очевидцы, почувствовали запах керосина, а с неба - «жирные» капли. Некоторые предполагали, что падая, летчики начали сбрасывать топливо.
Другие очевидцы рассказывали: взрыв и клубы дыма. Это попало и на видео одного из авторегистраторов. А рядом с местом падения самолета огонь испепелил цветущую яблоню.
Что известно о причинах трагедии?
СК расследует причину крушения, возбуждено уголовное дело. Фото: СК.
Александр Лукашенко 20 мая заявил, что причиной крушения военного самолета стал отказ управления, сообщило БелТА.
- Все уровни системы управления отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет, - сказал президент.
И добавил, что пилоты смогли отвести самолет «на единственный свободный участок земли между жилыми домами».
- Пилоты не катапультировались, как показывают ящики. Они боролись до конца! Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю, - сказал Лукашенко.
На церемонии прощания с погибшими летчиками в Лиде присутствовали министр обороны Хренин и глава Гродненской области Караник.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Лиде 21 мая, в день прощания с летчиками, замкомандующего ВВС и войсками ПВО Александр Карев сказал, что решение направить Як-130 в сторону от жилых домов летчики приняли совместно. Он же озвучил и хронологию катастрофы: произошел отказ системы управления, траектория полета сместилась в сторону города, пилоты смогли направить самолет мимо жилья. Летчики не катапультировались, так как на мгновения самолет снова становился управляемым.
- Это и дало надежду, - добавил Карев.
Мог ли катапультировать только один летчик? Нет, пояснил Карев: в Як-130, «если катапультируется один, то выходит весь экипаж».
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования на контроле президента.
Что показала расшифровка черных ящиков?
Власти намерены увековечить память погибших в Барановичах майора и лейтенанта.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Представитель Минобороны заявил 20 мая журналистам БелТА, что аварийная ситуация случилась с Як-130 еще над аэродромом. Майор Ничипорчик успел об этом сообщить и получил команду катапультироваться.
- Руководитель полетов не менее десяти раз в эфире подал команду: «Катапультируйся! Прыгай!». В это время самолет начал совсем хаотичное движение, траектория полета сместилась влево. Экипаж не покинул самолет, продолжал бороться, - пояснил командующий ВВС и войсками ПВО ВС генерал-майор Игорь Голуб.
На резервной системе управления летчики достигли только стабилизации направления полета, но высота продолжала падать. Время от аварийной ситуации до крушения составило немногим более минуты.
- По данным бортовых самописцев видно, что экипаж воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, изменяющие направление полета, до момента касания земли, - сказал Игорь Голуб.
В воскресенье, 23 мая, в эфире СТВ показали фрагмент аудиозаписи из черных ящиков. Было озвучено, что в момент, когда Як-130 начал терять высоту, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а на земле готовился к вылету истребитель СУ-30СМ.
В эфир вышел Андрей Ничипорчик: «440 отказ СДУ». С этого момента экипаж Як-130 не сказал ни слова диспетчерам. В эфире - слова других пилотов:
Пилот СУ-30СМ: Он падает, падает!
Диспетчер: Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!
Пилот СУ-30СМ: Прыгай! Прыгай!
Диспетчер: Катапультируйся!
Пилот СУ-30СМ: Все, стоп-стоп!
Диспетчер (обращается к Л-39): Третий, не сходишь туда посмотреть?
Пилот Л-39: Не прыгали…
Андрея Ничипорчика похоронили на аллее военных лидского кладбища. Никиту Куконенко похоронили на кладбище «Северное» в Полоцком районе.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кто эти летчики?
Оба служили на Лидской штурмовой авиабазе.
Погибший 33-летний майор Андрей Ничипорчик - военный летчик в поколении. Он родился в Поставах в семье военного летчика-снайпера, отслужившего 33 года в авиации, а мама работает учительницей. Окончил авиационный факультет Военной академии в 2010-м. Рассказывая «Комсомолке» об Андрее Ничипорчика, многие упоминали его семью:
- Он был счастливым отцом. У него два мальчика и девочка. Старшему сыну шесть, младшему - полтора года.
Майор Ничипорчик был летчиком первого класса, владел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В числе первых в 2016-м выполнял посадку Як-130 на автодорогу, не раз участвовал в воздушных парадах и учениях, награждался медалью «За безупречную службу».
- В Лидской авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов, - отмечали в пресс-службе Минобороны.
Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко погибли во время выполнения учебно-тренировочного полета.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Погибшему лейтенанту Никите Куконенко было всего 22 года. Выпускник Полоцкого кадетского училища с детства мечтал о небе. В 2020-м окончил авиационный факультет Военной академии. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе, был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130, его летчиком-инструктором был майор Ничипорчик.
- Людей с такой веселой энергетикой, с такой доброй и отзывчивой душой я сейчас встречаю очень редко, - рассказал «Комсомолке» друг Никиты Куконенко и его одноклассник по кадетскому училищу Георгий Зеленкевич. - Мы не раз собирались за одним столом, и он был душа компании. Было время, когда мы с Никитой хотели вместе пойти в Военную академию учиться на летчиков, мы оба хотели видеть землю с высоты птичьего полета... Я не прошел... А у него сбылась мечта. Я всегда гордился, что мой близкий друг - летчик.
- А еще Никита только недавно женился… - говорили знавшие его люди на прощании в Лиде.
Как прощались с героями?
Владимир Ничипорчик, отец погибшего Андрея Ничипорчика. Фото: СТВ.
В пятницу, 21 мая, в Лиде с оркестром и оружейными залпами прощались с героями.
- Он выполнил свою работу, это только так. Это мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить, наверное, трудно, что это решение его было правильным, - сказал на церемонии прощания Владимир Ничипорчик, отец погибшего Андрея Ничипорчика.
Андрея Ничипорчика похоронили на аллее военных лидского кладбища, Никиту Куконенко - на кладбище «Северное» в Полоцком районе.
Президент поручил оказать помощь семьям погибших летчиков. Лукашенко сказал: «Погибли два просто героических человека». А глава Барановичей Юрий Громаковский пообещал, что в Барановичах увековечат память майора и лейтенанта.
В последний путь погибших летчиков проводили 21 мая в Лиде с оркестром и оружейными залпами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
КСТАТИ
В мае под Барановичами разбивается уже третий самолет
Эти совпадения похожи на мистику, но с 1996 года под Барановичами в мае разбивается уже третий самолет.
25 лет назад 23 мая в Барановичском районе погиб Владимир Карват, ставший первым Героем Беларуси посмертно. Подполковник увел горящий самолет Су-27 от жилых домов. Истребитель упал в поле между деревнями Арабовщина и Малое Гатище.
А вторая трагедия произошла 19 мая 1997 года. В районе Барановичей разбился самолет СУ-17. Погиб подполковник Сергей Погребан, пилотировавший его. Причины аварии официально не обнародовались.
Злой рок: в мае под Барановичами разбивается уже третий самолет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
АВТОРЫ: Надежда БУТОВИЧ, Алеся ДОБЫШ, Павел МИЦКЕВИЧ, Григорий ГРИБОВ, Наталья ПАРТОЛИНА, Инна КОРСАК, Наталья СВЕТЛОВА.
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