Как улететь из Минска и прилететь в Минск после приостановки авиасообщения: какие авиакомпании летают

Как улететь из Минска и прилететь в Минск: что поменялось после отказа авиакомпаний летать в белорусском направлении, а также принимать самолеты из Беларуси Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

ПРИСТАНОВКА РЕЙСОВ В/ИЗ БЕЛАРУСИ

Вечером 24 мая Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси. Кроме того, саммит ЕС призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси. Решения, принятые на Саммите ЕС, в том числе о запрете полетов в ЕС для белорусских авиакомпаний, пока не вступают в силу, они еще должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС на уровне министров. Но постепенно разные страны закрывают авиасообщение с Беларусью. Первой это сделала Литва.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС «БЕЛАВИА» МИНСК-ВИЛЬНЮС ОТМЕНЕН

Первым под удар попал ежедневный рейс в Вильнюс авиакомпании «Белавиа». Авиакомпания отменила рейс, пока до 30 июня. Причина – «в связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов «Белавиа» в/из литовских аэропортов».

- Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов, - сообщили в «Белавиа».

ОТМЕНЕНЫ РЕЙСЫ «БЕЛАВИА» В ПАРИЖ И ЛОНДОН

С 25 мая «Белавиа» отменяет рейсы в Париж и Лондон. Рейсов не будет как минимум до 30 октября. Причина – «в связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции»

- Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам, - сообщает «Белавиа». - Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Самолет в Париж летал 4 раза в неделю, а с середины лета рейс должен был стать ежедневным. Рейс в Лондон «Белавиа» выполняла 3 раза в неделю.

В «Белавиа» сообщили, что из-за отмены рейсов резко возросла нагрузка на справочную службу. Поэтому время ожидание ответа также увеличилось. Авиакомпания просит не пересылать повторно сообщения, если ответа не поступило. Все заявки обрабатываются в порядке очереди.\

На 25 мая рейсы "Белавиа" в остальные страны вылетали и прилетали как обычно.

УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ: ПОД УГРОЗОЙ РЕЙСЫ В КИЕВ, ОДЕССУ, ХАРЬКОВ, ЛЬВОВ И ЗАПОРОЖЬЕ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью. Так и сделали: Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Реакции «Белавиа» пока нет.

В связи с решением прекратить авиасообщение с Беларусью, посольство Беларуси в Украине направило в МИД Украины ноту протеста.

- Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона, - говорится в сообщении посольства.

Сейчас рейсы между Беларусью и Украиной осуществляет в основном «Белавиа». По сути, украинское направление сейчас одно из самых востребованных для авиакомпании. «Белавиа» летает в Киев 3 раза в день. А еще в Харьков (5 раз в неделю), Одессу (5 раз в неделю, а летом планировали гораздо чаще) и Львов (6 раз в неделю).

Между Запорожьем и Минском два раза в неделю на советских Як-40 летает небольшая украинская авиакомпания «МоторСiч». Раньше в Минск также летала украинская МАУ, но с осени 2019 года рейсы прекратились по причине низкой рентабельности.

Напомним, после закрытия прямого авиасообщения между Россией и Украиной, авиакомпания «Белавиа» нарастила частоту выполнения рейсов и в Россию, и в Украину, позволяя летать между этим странами с удобной стыковкой в Минске. До пандемии считалось, что это самое прибыльное направление у белорусской авиакомпании.

РЕЙСЫ LOT МЕЖДУ МИНСКОМ И ВАРШАВОЙ ОТМЕНЕНЫ, СТАРТ РЕЙСА ИЗ АСТАНЫ ОТЛОЖЕН

Некоторые иностранные авиакомпании также отменили свои рейсы в Минск. Так, Польская LOT приостанавливает сообщение с Минском и определяет альтернативные маршруты для полетов над территорией Беларуси. До этого LOT летал в Минск 6 раз в неделю.

Отменила запуск своего прямого авиарейса из Алматы в Минск авиакомпания AirAstana. Открытие рейса должно было состояться 31 мая. Позже в авиакомпании сообщили, что причина переноса старта рейса связана с низкой коммерческой загрузкой.

АВИАКОМПАНИИ МИРА ПЕРЕСТАЛИ ЛЕТАТЬ НАД БЕЛАРУСЬЮ

Над Беларусью проходит несколько десятков воздушных коридоров, по которым ежедневно летает несколько сотен самолетов. Пользование «белорусским небом» платное – по данным портала TUT.BY «Белаэронавигация» получала около 50-60 миллионов долларов выручки ежегодно. После истории с посадкой самолета Ryanair авиакомпании мира решили избегать воздушного пространства Беларуси.

Первой начала Литва: там вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих Беларусь. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям. В ночь с 23 на 24 мая облетать Беларусь стороной стали самолеты AirBaltic. Потом облетать Беларусь стал лоукостера Wizzair. Потом к этому списку присоединился Austrian Airlines и литовская VIP-авиакомпания KlasJet.

Дальше – как снежный ком: летать над нами отказались British Airways, Air France, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.

По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings. А также, собственно Ryanair, самолет которой “заземлили” в Минске (но только если конечной или начальной точкой маршрута являются аэропорты стран Балтии).