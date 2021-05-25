«Руководитель юридического департамента должен быть не только юридическим советником, но и бизнес-стратегом»

Официальным партнером мероприятия выступило Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», LegalTech партнером – компания REVERA.

Более 130 представителей крупнейших компаний Беларуси и более 25 спикеров собрались для того, чтобы обсудить новые тренды в сфере управления юридическим департаментом, роль юридической службы в комплаенс-системе, бизнес-вопросы в области государственного контроля и надзора в предпринимательской сфере, европейские подходы к управлению юридическими проектами, автоматизацию договорной работы при помощи инструментов Legal Tech и иные вопросы в области права и управления юридической службой.

Также в рамках программы прошли мастер-классы по совершенствованию так называемых soft skills (мягких навыков), необходимых юристам для построения успешной карьеры, таких как эмоциональный интеллект, навыки публичного выступления, личный бренд.

Спикерами конгресса выступили не только авторитетные юристы, адвокаты и инхаус-юристы Беларуси, также своим опытом поделились и правоведы из России, Нидерландов и Литвы (участие иностранных спикеров было организовано посредством телемостов).

Александра Ашеман, международный бизнес-юрист, доцент, руководитель департамента корпоративного и бизнес-права программы «Международное право и право Европейского союза» Университета Гааги (Нидерланды), рассказала участникам об опыте Западной Европы в построении юрдепартаментов, о стремительно растущей популярности специалистов по юридическим операциям (legal operations), о том, какими качествами обладают востребованные в Европе бизнес-юристы. «Проактивное участие юриста сейчас означает выставление "красных флажков" по сделке на гораздо более раннем этапе, чем раньше. До того, как на согласование сделки будет потрачено слишком много ресурсов. Искусство руководителя юридического департамента – встроить приоритеты собственного департамента в приоритеты компании», – отметила Александра Ашеман в своем выступлении.

«Понятный договор – одно из качеств хорошего договора. Не каждый договор должен быть простым, но каждый договор должен быть понятным», – так считает Павел Мищенко, партнер юридической фирмы Runetlex (РФ). Он сформулировал топ-5 правил по составлению формулировок в договоре: 1) короткие пункты; 2) энергичный текст; 3) без слов-паразитов; 4) минимум ссылок на пункты; 5) минимум деепричастных и причастных оборотов.

«Что дает Legal Tech юристам: меньше ошибок; сокращение времени на работу с договорами; возможность делегировать работу с типовыми договорами. Что дает Legal Tech бизнесу: высвобождается ресурс времени юристов для решения стратегических задач; сокращаются расходы на обслуживание типовых операций; повышается эффективность процессов, сокращается цикл сделки; уменьшаются риски вследствие ошибок», – обозначила преимущества внедрения Legal Tech инструментов Наталья Сенюто, менеджер по развитию Legal Tech юридической компании REVERA (Беларусь).

В ходе мероприятия участники услышали много других интересных мыслей, получили уникальный опыт и практические рекомендации для своего профессионального и карьерного роста.

Завершилось мероприятие фуршетом по случаю дня рождения журнала «Юрист», которому в этом году исполнилось 20 лет.