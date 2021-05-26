Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 мая 2021 года: как снижется заболеваемость в мире, грозит ли белорусам «черная плесень» и антитела на всю жизнь

Стало известно число заболевших коронавирусом в мире. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заболеваемость в мире и Беларуси

Плавно, но с ощутимыми пиками, снижается заболеваемость коронавирусом в мире на конец весны 2021-го года, информирует ресурс worldometers.info. Если месяц назад, 24 апреля, число подтвержденных случаев коронавируса в мире составило более 844 тысяч, то 24 мая - уже 444,8 тысячи. Если изучить график заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, то его «траектория» на конец мая похожа на плато.

За все время пандемии в мире коронавирусом заболели свыше 168,297 миллиона человек, выздоровели более 149,750 миллиона пациентов, скончались 3 миллиона 493 тысяч 421 человек.

Статистика ежедневных инфицирований COVID-19 в мире. Фото: worldometers.info.

Также и в Беларуси продолжают регистрировать случаи коронавируса. За сутки на 25 мая в Беларуси «ковид» подтвердился еще у 840 человек, из больниц выписали 764 пациента, а скончались 11 человек.

Всего, с начала пандемии, в Минздраве Беларуси сообщили о 387 тысячах 818 заразившихся, выздоровели 377 тысячи 869 пациентов, скончались 2 тысячи 791 человек с подтвержденным ранее COVID-19.

ВОЗ об умерших от коронавируса медиках

Также в ВОЗ сообщили и другую статистику: количество умерших от коронавируса медработников с начала пандемии. Пока данные не полные, но цифра удручающая - 115 тысяч умерших от «ковида» медиков.

- По крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других людей. Работники здравоохранения - настоящие герои, - подчеркнул в заявлении глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Также гендиректор Всемирной организации здравоохранения констатировал, что во многих странах мира у врачей нет необходимого оборудования, средств защиты и т.д. Их труд небезопасен, а парой даже обесценен и не уважается.

На переболевших «ковидом» нападает… плесень

При этом в период пока не побежденного «ковида» человечеству угрожают и другие вирусы. Например, все большую опасность представляет «черная плесень». А в Индии на переболевших COVID-19 нападают уже три вида грибковой плесени - черная, белая и желтая. Раньше ею инфицировались рептилии, но никак не люди.

Ранее индийские медики сообщали о таких осложнениях коронавирусной инфекции, как черная плесень (мукормикоз) и белая плесень (аспергиллез). Некоторые пациенты были заражены грибками обоих видов. А недавно у пациента обнаружили и желтую плесень, также этот человек страдал от черной и от белой плесени, сообщили врачи журналистам.

Пока плесень лютует в юго-восточных регионах континента, но грозит ли она жителям России, дойдет ли до Беларуси?

Эксперты считают, что россиянам "черная плесень" не угрожает, из-за более холодного климата страны и привычек питания людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Относительно россиян эксперты отвечают однозначно - опасаться «черной плесени» - грибкового заболевания мукормикоза, наблюдаемого в Индии у пациентов с коронавирусом, в России не следует.

Такая уверенность связана тем, что в Индии иной климат, отличающаяся культура питания - жители преимущественно вегетарианцы, там температуры и климатическая зона, не укрепляющие иммунитет.

- Опасаться не следует, однако пока нельзя однозначно сказать, как поведет себя индийский штамм коронавируса в нашей стране, - пояснил ТАСС замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов.

«Черная плесень» появляется при любых иммунодефицитных состояниях. Такое серьезное заболевание, как COVID-19, может ассоциироваться с мукормикозом.

Заявления о «черной плесени» белорусские инфекционисты пока не делали, но вероятнее всего, данные для России сообразны и для Беларуси.

Клетки, вырабатывающие антитела всю жизнь

В тоже время ученые продолжают узнавать все больше о самом коронавирусе. Например, смогли доказать, что у переболевших COVID-19 в легкой форме остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. Эта длительная защита делает очень низкой вероятность заразиться повторно.

Это поняли ученые Медшколы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучившие данные 77 добровольцев, которые для исследования сдавали кровь и костный мозг.

Выяснилось, несмотря на то, что после коронавируса число антител сокращается, это не означает, что иммунитет ослаб, поскольку остаются клетки, способные вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Исследователи доказали, что такие клетки (их называют плазматическими) присутствуют в крови людей спустя 11 месяцев после заражения. Они мигрируют в костный мозг, где постоянно выделяют антитела в кровь, обеспечивая защиту против нового заражения.

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