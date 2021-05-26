Что предлагают изменить в Конституции Беларуси: ограничить полномочия президента, расширить влияние парламента и разрешить голосовать в СИЗО

В финальном проекте Конституции может появиться ограничение для президента: занимать эту должность можно будет только два срока. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси готовят поправки в Конституцию: полный список предложений Конституционная комиссия должна подготовить к 1 августа. Белорусы могли направить свои инициативы с 22 марта, всего комиссия получила 15 тысяч предложений.

Изменения в основной закон страны обсуждает на своих заседаниях Конституционная комиссия - с марта состоялось четыре.

Мы собрали самые важные возможные изменения, которые уже были публично озвучены членами Конституционной комиссии.

В финальном проекте Конституции может появиться ограничение для президента: занимать эту должность можно будет только два срока.

У человека, который баллотируется на эту должность, срок постоянного проживания в Беларуси должен будет составлять не 10 лет, как сейчас, а 20. Президенту нельзя будет иметь двойное гражданство и постоянный вид на жительство, запрещено открывать и иметь счета за рубежом, хранить там свои активы и иметь недвижимость в других странах.

Некоторые полномочия президента хотят закрепить за правительством. Так, расширят полномочия премьер-министра. Глава Совмина будет вносить президенту предложения по структуре правительства, назначать на должности своих заместителей, министров и других членов правительства, заниматься контролем бюджета. Генпрокурора будут назначать депутаты, а не президент, а правление Нацбанка сформируют сенаторы. Президент не будет иметь права отменять акты правительства.

Еще одно предложение комиссии - ограничить законодательную функцию президента Беларуси. Если такие новации примут, он не сможет издавать декреты, которые имеют силу закона.

Следующая инициатива касается расширения участия парламента в формировании Центризбиркома. По закону, который действует сейчас, шесть членов ЦИК назначает президент, еще шесть - Совет Республики. Комиссия предлагает, чтобы и верхняя, и нижняя палаты парламента выдвигали по четыре кандидатуры и только две - президент.

Минимальный возраст для избрания в нижнюю палату парламента хотят увеличить с 21 до 25 лет, а стаж проживания в конкретном регионе страны для избрания членом Совета Республики увеличить до 10 лет вместо нынешних 5. Если изменения будут приняты, под запретом будет совмещение должностей депутата нижней палаты и члена правительства. Депутаты должны будут приносить присягу на верность народу.

Члены Конституционной комиссии обсуждали введение возрастного ценза для избирателей: предлагалось, что голосовать смогут только люди в возрасте от 20 до 70 лет. Эту инициативу комиссия в результате не поддержала. Сейчас минимальный возраст избирателя - 18 лет, максимальный не установлен, если человек дееспособен.

Право голосования хотят вернуть людям, которые содержатся под стражей до приговора суда, например в СИЗО.

СПРАВКА «КП»

О создании Конституционной комиссии говорили на Всебелорусском народном собрании. Установочное заседание прошло 15 марта во Дворце Независимости с участием Лукашенко. А указ о создании комиссии был подписан президентом 16 марта 2021 года.

В состав комиссии вошли 36 человек: премьер Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Белорусского союза женщин, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Заниматься корректировкой Конституции будут ряд известных депутатов, к примеру, Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая; а также юристы - доцент кафедры конституционного права юрфака БГУ Татьяна Масловская, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович, экс-генпрокурор Григорий Василевич.

Членами комиссии стали Юрий Воскресенский, режиссер Александр Ефремов, паралимпиец Алексей Талай, политолог и амбудсмен Белорусского союза журналистов Александр Шпаковский, ректор Академии музыки, сенатор Екатерина Дулова.

Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Его заместители - председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

«Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять»

Конституция Беларуси была принята в 1994-м. В нее трижды вносились изменения - в 1995, 1996 и 2004 годах.

В последние годы Александр Лукашенко не раз говорил об изменениях в Основной закон. Так, 26 июня 2020 года он заявил, что в Беларуси пройдет референдум по поводу внесения изменений в Конституцию, поправки подготовят за два года.

- Несколько вариантов мне уже предложено. Они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию, - цитировало его слова БелТА.

Затем последовало заявление Александра Лукашенко о том, что работа над новой Конституцией уже ведется. Он исключил возможность возвращения к Основному закону образца 1994 года, а также предложил зафиксировать: только отслуживший в армии кандидат может стать президентом. В середине августа Лукашенко уточнил:

- Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу, - заявил он.

Через полгода президент анонсировал возможные изменения в Конституцию и конкретные сроки. Планировалось, что в течение 2021 года подготовят проект новой Конституции, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.

- Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение этого года проект Конституции будет готов. […] И тогда ответ на главный вопрос: ну а что, ну а когда, ну вот понимаете, когда он уйдет или еще кто-то - этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди.

А КАК У НИХ

Неприкосновенность для бывших глав государства и ограничение сроков президентства

Почти год назад поправки в основной закон приняли в России. Владимир Путин предложил внести поправки в российскую Конституцию в январе 2020-го. В июне поправки вынесли на общероссийское голосование, и уже в июле они были приняты. По данным российского Центризбиркома, за внесение изменений в Основной закон проголосовали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента.

Одно из самых обсуждаемых нововведений - обнуление сроков президентства Владимира Путина. Следующий президент не сможет занимать эту должность больше двух раз. Поправки расширили полномочия российского президента, у премьера и правительства их стало меньше. Еще одна принятая инициатива - наделение Государственного совета (совещательный орган, который заседает в полном составе один-два раза в год. - Ред.) конституционным статусом.

В новой Конституции закреплена гарантия неприкосновенности бывших президентов России.

КСТАТИ

В Беларуси могут ввести единый день голосования на выборах депутатов

Такую возможность обсудили на заседании парламента и Совета Республики. Чтобы ввести новшество, потребуется внести изменения в Конституцию, заявила агентству sputnik.by глава ЦИК Лидия Ермошина. Она уточнила: если такой конституционный закон одобрят, то выборы в местные советы, которые должны пройти до 18 января 2022 года, будут перенесены на 2023-й и совмещены с парламентскими.

Лидия Ермошина считает, что «это выгодно экономически».

- Кампания состоится. Потом в течение четырех-пяти лет не надо будет проводить парламентские и местные выборы. Дело в том, что каждая избирательная кампания порождает турбулентность и создает определенные политические проблемы для общества, - отметила Лидия Ермошина.

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