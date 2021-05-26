Что известно о Софии Сапеге, девушке задержанного в Минске Романа Протасевича: жила в Беларуси с 8 лет, учится в ЕГУ

По какой статье подозревают девушку, официально не заявлялось, адвокат находится под подпиской о неразглашении. Фото: соцсети

23-летнюю россиянку Софию Сапега задержали в Минске 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем (бывшим редактором одного из телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистским). Напомним, это произошло после того, как самолет Ryanair, на котором они возвращались из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.

Софии 23 года, она родилась во Владивостоке, а в 2006, после развода родителей, переехала с мамой в Лиду. Белорусского гражданства у девушки нет. Сейчас София учится на пятом курсе Европейского государственного университета в Вильнюсе на программе «Международное право и право Европейского союза», после отпуска ее ждала защита магистерской работы. После задержания Софии университет опубликовал заявление, в котором обратился к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению Сапеги.

Как стало известно от адвоката Софии Александра Филановича, она задержана на два месяца по подозрению в уголовном преступлении и сейчас находится в СИЗО КГБ. Более детальной информации пока нет – адвокат находится под подпиской о неразглашении.

По словам отца Софии, Андрея Сапеги, его дочь встречалась с Романом Протасевичем около полугода, об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».

– Она, по сути, аполитичный человек. В Вильнюсе она училась, ее основной задачей было получить магистерский диплом. У нее защита через месяц. Поэтому о каких-то ее убеждениях – ну, я думаю, что у нее их просто не было, – считает отец задержанной.

Новость о задержании дочери стала шоком для Андрея Сапеги – София сообщила ему, что летит в Грецию с друзьями.

25 мая в одном из провластных телеграм-каналов появилось видео, на котором арестованная россиянка София Сапега говорит, что вела запрещенный в Беларуси ТГ-канал, в котором публикуются личные данные сотрудников силовых ведомств Беларуси. Является ли это видео фрагментом допроса девушки, неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 мая, что россиянка София Сапега получит всю необходимую поддержку.

- Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки, - заявил Песков журналистам и напомнил, что МИД РФ также пообещал всю необходимую поддержку Сапеге.

26 мая стало известно, что адвокат девушки получил разрешение посетить Софию в СИЗО КГБ.

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