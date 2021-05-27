Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 мая 2021 года: число умерших в стране официально превысило 2800 человек, а в Бразилии нашли новый странный штамм

Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Грядет лето, и в мире постепенно сокращается число новых случаев заражения коронавирусом. Вот и по последним данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным 26 мая, за сутки COVID-19 подтвердился у 461 тыс. жителей планеты. В статистике по-прежнему лидируют США и Индия.

В соседней России за сутки появилось 8,4 тыс. новых инфицированных, в Украине - 3,4 тыс. Как на этом фоне выглядит ситуация в Беларуси? Минздрав сообщил 26 мая о регистрации 1 тыс. 169 новых случаев COVID-19 за сутки. Как и прежде, меньше 10% обработанных тестов дают положительный результат. При этом из больниц за сутки выписали 1 тыс. 396 пациентов. А всего с начала пандемии в Беларуси подтвердили 388 тыс. 987 случаев ковида, из них выздоровели 379 тысяч 265 человек.

В очередной раз сообщается о 10 умерших с коронавирусом за сутки. А за все время распространения SARS-CoV-2 на территории Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 801 человек с ковидом. Что касается вакцинации, то первую дозу прививки получили уже свыше 461,7 тыс. человек, а полный курс вакцинации прошли более 290 тыс. пациентов.

В мире сокращается количество новых случаев "ковида" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самая интересная новость о коронавирусе в мире - в Бразилии нашли новую разновидность «короны», причем, взялась она неизвестно откуда. Ученые пока не определили особенности нового штамма, остается невыясненным и его происхождение.

Впервые штамм, названный Р4, обнаружили в Сан-Паулу, позже он широко распространился в Порту-Феррейре. Вирусологи говорят, что разновидность распространяется в среде, где преобладает P1 и «британский» вариант, и медиков очень беспокоит его быстрое распространение.

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