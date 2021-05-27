В Затоку - от 110 долларов: узнали, можно ли после отмены авиаперелетов выехать из Беларуси на отдых в Украину

Из Беларуси на отдых в Украину возят на автобусах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, летом 2021 года белорусы вновь не смогут массово рвануть на отдых в Украину - в ставшие любимыми морские побережья в Затоке, Одессе, Железном порту. Почти все прошлое лето страна была закрыта для туристов из-за коронавируса. Сейчас в Украину впускают при наличии ПЦР-теста и страховки. А вот из Беларуси выехать не так просто. Дело и в прекращении авиасообщения с Украиной, и в том, что белорусская граница по-прежнему закрыта на выезд для туристов в южном направлении наземным транспортом.

- Вряд ли можно говорить о том, что из-за отмены авиарейсов в Украине будет меньше отдыхающих из Беларуси. Все туры предусматривают поездку на автобусе - то есть через наземную границу. Отдыхающие на самолетах в Украину практически не летали. Многие туры в Египет и другие южные страны организованы с вылетом из Киева - выходит экономия в несколько сот долларов. А трансфер из Минска - опять же на автобусах, - объяснил «КП» специалист одной из турфирм.

По его словам, главные трудности в том, что Беларусь пока так и не открыла свою границу на выезд. Это значит, что для того, чтобы выехать на отдых в Украину по земле, нужно предоставить документы с веской причиной. Это, в частности, работа, учеба, лечение за границей.

Поэтому самостоятельно, «дикарями» белорусы не смогут отправиться на море в Украину. Если, конечно, запрет на выезд не снимут. В нынешней ситуации самому отправиться на отдых в Одессу или Затоку смогут лишь те белорусы, которые официально работают в Украине или учатся в стране-соседке.

Морские побережья Украины обещают доступные цены Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако пока еще есть возможность по доступным ценам выехать на украинское побережье через белорусские турфирмы. Большинство компаний не делает такие туры, отвечая, что для этого нет возможности из-за закрытой наземной границы Беларуси. Но несколько турфирм нашли способ вывозить отдыхающих.

- С нами выпускают. Оформим все как надо, от вас требуется только ПЦР-тест, действительный в течение 72-х часов до пересечения границы. Сдается тест самостоятельно. Дорога - на автобусе, - ответили «КП» в одной из компаний, не уточнив условия оформления. А ведь не так давно в Украину не впустили автобус из Беларуси: пограничники страны-соседки обратили внимание, что документы не в порядке

Среди актуальных сейчас предложений белорусских турфирм - от 110 долларов за 11 дней в Затоке с проживанием в пансионате, отеле и доме отдыха. Те же 11 дней в Железном порту стоят от 135 долларов. А тур выходного дня в Одессу можно найти за 95 долларов.

Напомним, по-прежнему актуальными пока остаются туры в Египет и Турцию - изменений для туристов не предвидится. Несмотря на отмену рейсов между странами, власти Украины дали разрешение на авиатранзит над территорией страны. Поэтому чартеры в Египет и Турцию актуальны по оптимальным маршрутам, стоимость авиабилетов осталась прежней, отмечают в турфирмах.

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