Как белорусам попасть в Россию после инцидента с самолетом Ryanair: транспорт, рейсы, цены

Добраться до Москвы из Беларуси стало просто Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Направление в Россию стало самым доступным для белорусов, особенно после скандала с посадкой самолета Ryanair в Минске и последовавшего закрытия авиасообщения со многими странами. Сейчас из Беларуси практически не возможно вылететь в соседние страны - кроме России. Поезда за границу ходят тоже только в РФ. А чтобы выехать за кордон автотранспортом, белорусам нужно представить для этого документы с вескими основаниями: граница на выезд по-прежнему закрыта.

С Россией все просто. Дело в том, что пограничного контроля между Беларусью и РФ нет, поэтому ограничения на выезд белорусов в Россию не действуют. Это значит, что свободно выезжать в РФ можно и на наземном транспорте. Для этого необходим лишь отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдение масочного режима. При этом, по словам пассажиров, ПЦР-тест ни на вокзале в Беларуси, ни по прибытию в Россию не спрашивают. Однако правила предписывают иметь эти медицинские документы.

Таким образом, попасть из Минска в Москву можно на поезде, самолете и на автобусе - на днях «Минсктранс» объявил о возобновлении автобусных рейсов. Предприятие предлагает самые дешевые билеты на переезд между столицами - всего 45 рублей. Первый автобус отправится в рейс в пятницу 4 июня. А до этого времени в Москву можно выехать на автобусе частного перевозчика - за 50 рублей. Все рейсы - ночные: отправление вечером, прибытие утром. Есть автобусы и до Санкт-Петербурга - билеты стоят 50-60 рублей.

Доехать до Москвы на поезде можно примерно за такие же деньги: самое дешевое место в «Ласточке» обойдется в 50 рублей. Цена за полку в плацкарте в других ежедневных поездах - от 82 рублей, в купе - от 127 рублей.

Несколько рейсов в день из Минска в Москву выполняют авиаперевозчики. Цена билета - от 400 рублей.