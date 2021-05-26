Выступление Александра Лукашенко в парламенте 26 мая 2021: главное

Александр Лукашенко выступает в Овальном зале Фото: president.gov.by

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит 26 мая в Овальном зале Дома Правительства. Рассказываем, о чем говорил Лукашенко, его слова приводит пресс-служба.

О НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯХ И ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

- Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую, - сказал Александр Лукашенко. - Они не могут нам простить ни тротила (изъятого спецслужбами в Беларуси. - Прим.), ни "манкуртов", поэтому бояться новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы представим общественности все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные.

О ДАВЛЕНИИ НА БЕЛАРУСЬ

-На протяжении 2020 года на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором, - заявил Лукашенко. - Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала, как все, не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту, действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций.

О ПОСАДКЕ САМОЛЕТА АФИНЫ-ВИЛЬНЮС и СООБЩЕНИИ О МИНИРОВАНИИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

- Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины - Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа - из Швейцарии. Притом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами. Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве.

- Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля, нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?

Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того... Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь.

О ТОМ, ЧТО "МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ НЕТ СМЫСЛА ШАТАТЬ БЕЛАРУСЬ"

- Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению.

Всему миру понятно, что против Беларуси развязана многоплановая, многоуровневая гибридная война. Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры.

А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику.

Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!

О БЕЛОРУССКОЙ ТРАДИЦИИ «ТАЛАКІ»

- Как показывают события последних двух дней, спокойно нам жить не дадут. Будут провоцировать и обвинять, наклонять, ломать. Но нам надо выстоять. Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку. Национальному, религиозному, другому, - сказал Лукашенко и напомнил о давней белорусской традиции «талакі» - совместной работы и взаимопомощи.

-При этом на управленческом уровне необходимо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан. Делать их соработниками государства. Тем более в ментальной памяти белорусского народа есть понятие «талакi» - опыт совместного добровольного труда и взаимопомощи. Государственный аппарат в этих условиях должен работать как никогда слаженно и наступательно, реализуя те задачи, которые мы для себя определили на VI Всебелорусском народном собрании.

О КОМПЕНСАЦИИ БЕЛАРУСИ РАСХОДОВ ЗА ИНЦИНДЕНТ С САМОЛЕТОМ RYANAIR

- Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить, - сказал Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выступление Александра Лукашенко в Овальном зале 26 мая не транслируют в прямом эфире на гостелеканалах

Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: «Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство»

Лукашенко: «Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма»

«Почему другие аэропорты не приняли самолёт?». Что рассказал Александр Лукашенко о ситуации с самолетом Ryanair в Минске

Лукашенко рассказал, как пройдет Референдум по новой Конституции