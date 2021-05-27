Посетят ли музыканты группы «Кино» стену Виктора Цоя в Минске?

Стене Цоя в Минске уже более 30 лет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

15 августа 1990 года автомобиль, которым управлял один из самых популярных на тот момент рок-музыкантов СССР Виктор Цой, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Икарусом». Ему было всего 28 лет, он был на пике популярности, получил звание «лучший актер года» за фильм «Игла». Всего за пару месяцев до трагедии закончился тур группы «Кино», в том числе на стадионе «Динамо» в Минске.

Стена Цоя появилась стихийно на ограждении главной минской стройки конца 1990-х – будущего Дворца республики. Фото: 90s.by

Как стена Цоя «мигрировала» по Минску

Поклонников шокировал внезапный трагический уход лидера группы «Кино» - почти сразу же в разных городах бывшего СССР стихийно начали возникать «стены Цоя». Как правило, это был бетонный забор в центре города, на который фанаты «Кино» выплескивали свою боль из-за гибели кумира. «Витя, нам очень трудно без тебя», «Цой forever», «Ты знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро» - эти надписи и портреты артиста появились на бетонном заборе вдоль проспекта – в то время Франциска Скорины. Там, у монолитных блоков, подростки в черной одежде постоянно зажигали свечи. Поклонники группы «Кино» встречались тут каждые выходные, а кто-то приходил каждый день. Спустя семь лет, когда Дворец Республики достроили, фрагменты «Стены Цоя» перенесли за музей Великой Отечественной войны, на улицу Интернациональную. Интересно, что в конце 1990-х — начале 2000-х рабочие ремонтировали тротуарную плитку и по своей инициативе выложили площадку перед стеной Цоя, которая по форме напоминала гитарный гриф.

Стена Цоя долго считалсь культовым местом у молодых минчан. Фото: 90s.by

А в 2008 году стену Цоя убрали вовсе. Но поклонники «Кино» продолжали выкладывать на месте исчезнувшего «мемориала» надписи из асфальтной плитки и даже установили импровизированное надгробье Цоя, сделанное из картона. Параллельно они забросали городские власти письмами (их было несколько сотен!) с просьбой восстановить мемориал. И чиновники услышали эту просьбу – пара плит того самого забора были установлены в Ляховском сквере. Причем, по словам Андрея Кима, одного из активистов, который выступал за восстановление мемориала, они сами предложили это место, и оно «лучше прежнего».

Какое-то время стена Цоя находилась на улице Интернациональной. Фото: minsk-old-new.com / Архив «КП»

Скульптуру Виктора Цоя установить не дали

Каждый год 21 июня, в день рождения рок-музыканта, и 15 августа, в день смерти, здесь собираются поклонники «Кино», чтобы спеть любимые песни и обновить надписи. Художник Виктор Полещук предложил установить в этом месте скульптуру Цоя.

- Мы выросли на этих песнях. Это культовая фигура. Многие любят творчество этого человека. Плюс, мне кажется, это поспособствовало бы привлечению туристов, в городе могла появиться дополнительная фотозона.

На дни памяти Цоя у его стены всегда фанаты рок-музыканта. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сегодня стена Цоя находится в сквере напротив стадиона «Динамо». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Была предложена такая идея: артист с гитарой будто бы остановился перекурить. Причем скульптуру энтузиасты готовы были подарить городу – на тот момент бронзовая фигура высотой 1.90 м стоила бы около 10 тысяч долларов. Скульптор согласился отказаться от авторского гонорара. Увы, управление культуры Мингорисполкома ответило: «учитывая отсутствие научного обоснования необходимости увековечения в г. Минске памяти В. Цоя, не усматриваем возможности подготовки документов для установки памятника музыканту в столице Республике Беларусь». Но надо отдать должное, территорию вокруг нового места расположения Стены Цоя благоустроили.

На нынешнем и прежнему месте были и такие инсталляции. Фото Владимир Воложинский, minsk-old-new.com

Сколько аналогичных мемориалов в городах бывшего СССР? Стены Цоя сохранились в Днепре и Энергодаре (Украина). В Киеве на озере Тельбин есть дерево Цоя, а в 2013 году во дворике дома по улице Михаила Грушевского, 4 б открыли также стену Цоя. Причем посещал ее отец Виктора - Роберт Цой. Также стена Цоя есть в Алматы (Казахстан). Но самая известная стена находится в районе Арбата в Москве. Поклонники творчества Виктора Цоя исписали ее надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. За это время стена Цоя стала символом Арбата и достопримечательностью Москвы.

На стене Цоя есть много снимков музыканта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роберт Максимович Цой говорил, что стена памяти в Москве стала настоящим народным мемориалом, и для него, как отца, это очень важно: «Когда Вити не стало, казалось, пройдет лет пять - и о нем забудут. Но минуло четверть века, а слава его живет. И вокруг Витиной могилы на Богословском кладбище Санкт-Петербурга в памятные дни по-прежнему собираются толпы фанатов, большинство из которых никогда не видели Цоя живым».

Есть на стене и увеличенные рисунки Цоя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стена Цоя – по-прежнему одна из значимых точек для городской атмосферы Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Воссоединившаяся группа «Кино» три дня подряд собирала в Москве полную арену. А 17 июня даст свой единственный концерт в Минске. Посетят ли музыканты группы «Кино» стену Виктора Цоя в Минске - вопрос пока открытый.

Что ожидает зрителей, которые придут на концерт? По сути, мы увидим, как звучала бы группа «Кино» сегодня, если бы не случилось трагедии с Виктором. Его не будет на сцене - но ощущение, что «Цой жив» и незримо находится рядом, не будет покидать в течение всего действа. Реализация задумки получилась яркой, современной и вместе с тем по-настоящему теплой и душевной: на концертах звучит качественно оцифрованный голос Виктора Цоя, а музыканты вживую играют на тех же инструментах, что и 30 лет назад.

Видеооформление выполнено в виде практически полнометражного фильма, созданного компанией Firecat Films и состоящего из графики, анимации, новых и архивных съемок. На экране оживут настоящие рисунки Виктора Цоя. Видео, свет и музыка все вместе синхронизированы в современное мультимедийное шоу.

Продюсером проекта выступает Александр Цой. На гитаре играет соло-гитарист «Кино» 1983 - 1990 годов Юрий Каспарян. На басу - Александр Титов (участник группы 1984 - 1986 годов) и Игорь Тихомиров (участник группы 1986 - 1990 годов). На ударных и еще одной гитаре - музыканты Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов. Подготовка мероприятия заняла несколько лет, но оно того стоило!