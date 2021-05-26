Хоккейная сборная Беларуси неожиданно проиграла Великобритании: что случилось в Риге на чемпионате мира по хоккею

Михаил Захаров словно чувствовал, что сборная Великобритании может его дружине доставить неприятности. Фото: hockey.by

Не зря главный тренер Михаил Захаров вспоминал перед матчем, что британцы – олимпийские чемпионы 1936 года. Давно было, но наш тренер, видно, знает, что такое английские традиции.

После того, как сборная Беларуси победила шведов и отобрала очки у чехов, она оказалась среди претендентов на выход в четвертьфинал. Но матч со сборной Великобритании опустил команду Захарова с небес на землю.

Британцы оказались в элите мирового хоккея только в 2019-м году. Поэтому фаворит матча был ясен. Тем более, что первые три матча соперники белорусов на этом чемпионате проиграли.

Но игра в первых двух периодах шла под диктовку сборной Великобритании. Точные броски Керка (два) и Дэвиса позволили Великобритании перед третьим периодом получить преимущество в две шайбы – 3:1. У нас забросил Кодола.

В заключительном отрезке матча Хэммонд увеличил преимущество – 4:1. После этого белорусы пришли в себя и принялись отыгрываться. Шайбы североамериканцев Платта и Принса сократили отставание до минимума – 3:4.

Заключительный штурм не удался. Сборная Великобритании победила 4:3, а белорусская команда существенно снизила свои шансы на выход в четвертьфинал.

Кстати, в 2019-м Великобритания после целой вечности отсутствия в элите мирового хоккея выиграла у Франции. Но в овертайме. А вот победа над белорусами стала исторической. В основное время британцы не выигрывали с 1962 года.