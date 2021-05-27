«Друзья» вернулись: в Беларуси специальный эпизод легендарного сериала выйдет на VOKA

«Друзья: Воссоединение» (Friends Reunion) – это не продолжение истории, а ток-шоу, в котором актеры участвуют как реальные люди, а не персонажи. Чтобы вспомнить прошлые десять сезонов и поговорить о своих героях, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер встретились в том самом павильоне студии Warner Bros. и декорациях, которые знакомы поклонникам «Друзей» как квартиры Моники и Джоуи и кофейня Central Perk.

Шоу снимали без заранее написанного сценария, поэтому зрители увидят импровизацию и искренние эмоции актеров. Кроме звезд сериала, в специальном выпуске появится много приглашенных знаменитостей: Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Джеймс Корден, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Риз Уизерспун и другие.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и за это время приобрел статус культового во всем мире. История шестерых друзей из Нью-Йорка стала одним из лучших комедийных проектов в истории американского телевидения США, получила множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус», а также повлияла на развитие английского языка, моды, музыки и даже кофейной культуры.

Премьера спецвыпуска «Друзья: Воссоединение» в Беларуси состоится одновременно с мировым релизом новинки. На территории нашей страны эпизод будет доступен пользователям VOKA по подпискам «Все включено» и «Фильмы и сериалы». По такому случаю видеосервис дарит всем желающим 30 дней бесплатной подписки. Активировать ее можно здесь.

Пользователи сервиса A1 Xplore Music от Deezer могут также поностальгировать, послушав композиции из классический «Друзей» – любимые песни сериала уже собраны в отдельный плейлист.