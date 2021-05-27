Parimatch — бренд года в спорте по результатам международной премии Marspo Awards 2021

В число победителей вошла компания Parimatch Belarus, получив “золото” и “серебро”.

Проект “Партнерство с белорусским футболом” был удостоен самой высокой награды в номинации “Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге”. Кейс стал беспрецедентным в плане эффективности и использования инструментов маркетинга в достижении поставленных целей.

Второй проект “Париматч Экстралига - врываемся в Digital” был отмечен серебряной наградой в номинации “Лучшая спонсорская активация”. Масштабная кампания по продвижению белорусской хоккейной лиги в Digital не только привлекла внимание болельщиков, увеличив онлайн-аудиторию матчей Экстралиги в 5 раз, но и способствовала росту количества ставок.

Специальной номинацией “Бренд года в спорте” был отмечен глобальный бренд Parimatch, получивший суммарно наибольшее количество “спортивных” наград — 14.

— Боевой дух, стремление к первенству и эффективности — будь то реализуемые нами проекты, флагманская позиция в своей нише или инновационные решения — в ДНК компании Parimatch. Мы гордимся, что результаты нашей работы по достоинству оценило профессиональное жюри конкурса. Это вдохновляет нас искать креативные механики и нестандартные решения для новых побед, — отметил Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

В 2021 году на награды в 26 основных номинациях претендовало рекордное количество участников — более 270 заявок было получено от номинантов, в шорт-лист попали 179 из них.

MarSpo Awards - профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга с целью популяризации спортивных событий и организаций, повышения ценности и узнаваемости брендов.