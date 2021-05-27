Фотофакт: вот в какие очереди люди выстроились в кассах Belavia, чтобы сдать билеты

Люди Обратились в компанию за возвратом денег за билеты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в десятки городов: по состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки. Также отменены рейсы в следующие города: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград. Справочная служба авиакомпании не справляется с нагрузками.

- Время ожидания ответа оператора может быть увеличено. В создавшейся ситуации авиакомпания делает все от нее зависящее, чтобы каждый пассажир получил ответ на интересующий вопрос. Пожалуйста, не пересылайте сообщение повторно – оператор рассмотрит вашу заявку в порядке очереди, сообщает “Белавиа”.

Также авиакомпания дала подробные разъяснения для пассажиров, рейсы которых были отменены. Тем не менее кассы авиакомпании штурмуют желающие вернуть или обменять билеты.

Количество обращений значительно возросло. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Авиакомпания отменяет рейсы в связи с запретом на полеты в некоторые страны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые покупатели оформляют полный возврат стоимости билетов без штрафов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Билеты по отмененным рейсам можно сдать либо перенести дату вылета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ