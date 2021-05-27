Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью: как белорусская сборная по хоккею вернется с чемпионата мира в Риге

Матч с британцами белорусам не удался. Но шансы на выход в плей-офф есть. Фото: hockey.by

Несмотря на поражение от сборной Великобритании (3:4), белорусская сборная сохраняет шансы на выход в раунд плей-офф. Впереди еще три матча предварительного этапа. Последний, против россиян, 1 июня. Затем начнутся игры навылет. Так что пока неизвестно, когда команда прибудет в Минск.

Но домой, со щитом или на щите, все равно придется вернуться. Но как?

"Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов", - сообщило правительство Латвии.

Кроме того, правительство ввело ограничения на право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Помимо этого, в постановлении указывается, что аэропорты Латвии не будут проводить обслуживание самолетов других стран, которые на своем маршруте полета используют воздушное пространство Беларуси.

Пресс-секретарь белорусской хоккейной федерации Евгения Никитина, на вопрос "Комсомолки", каким образом сборная вернется домой, ответила: «Доступными способами».

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