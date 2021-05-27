Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов [обновляется]

Куда пока можно улететь из Беларуси: список стран и городов. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

После истории с посадкой самолета Rianair в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

«Комсомолка» посмотрела, куда пока можно улететь из Беларуси.

Итак, остается три страны Евросоюза, в которую сейчас можно улетать из Беларуси – это Венгрия, Кипр и Эстония. В Будапешт «Белавиа» летает раз в неделю, со 2 июня будет два рейса в неделю. В Ларнаку «Белавиа» сейчас летает три раза в неделю, со 2 июня будет летать пять раз в неделю). В Таллинн белорусская авиакомпания летает 4 раза в неделю. Также можно пока улететь в следующие страны:

РОССИЯ:

Екатеринбург (1 раз в неделю)

Казань (раз в неделю, с 15 июня 3 раза в неделю)

Краснодар (с 17 июня 4 раза в неделю)

Москва Домодедово (5 раз в неделю, с 16 июня четырежды в день)

Москва Жуковский (раз в неделю)

Москва Шереметьево (с 16 июня, дважды в день)

В Москву также летают российские авиакомпании «Аэрофлот», UTair и «Уральские авиалинии».

Нижний Новгород (раз в неделю, с 16 июня 3 раза в неделю)

Ростов-на-Дону (раз у неделю, с 16 июня 4 раза в неделю). Также летает «Азимут».

Самара (раз в неделю)

Санкт-Петербург (раз в неделю, с 16 июня трижды в день). Также летает авиакомпания «Россия».

Сочи (с 17 июня раз в неделю, с 19 июня 3 раза в неделю, с 20 июня 4 раза в неделю, со 2 июля 5 раз в неделю)

Уфа (раз в неделю)

КАЗАХСТАН:

Алматы (с 16 июня 6 раз в неделю)

Караганда (с 4 июля, 2 раза в неделю)

Костанай (со 2 июля, 2 раза в неделю)

Нур-Султан (4 раза в неделю, с 16 июня 6 раз в неделю, с 19 июня – ежедневно)

Павлодар (с 30 июня, 2 раза в неделю)

ТУРКМЕНИСТАН:

Ашхабад (с 1 июня раз в неделю)

АЗЕРБАЙДЖАН:

Баку (5 раз в неделю, с 30 мая ежедневно)

ГРУЗИЯ:

Батуми (3 раза в неделю, со 2 июня ежедневно)

Тбилиси (ежедневно)

ЛИВАН:

Бейрут (раз в неделю)

СЕРБИЯ:

Белград (3 раза в неделю)

ОАЭ:

Дубай (3 раза в неделю). Также летает flyDubai.

АРМЕНИЯ:

Ереван (ежедневно)

МОЛДОВА:

Кишинев (3 раза в неделю, с 6 июля 4 раза в неделю)

ТУРЦИЯ:

Стамбул (ежедневно). Также туда летает Turkish Airlines.

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент (2 раза в неделю). Также летает Uzbekistan Airways.

ИЗРАИЛЬ:

Тель-Авив (3 раза в неделю)

Китайская Air China также летает в Пекин, иракские Iraqi Airways и Fly Baghdad летают в Багдад,росийская Nordwind - в Калининград.

Кроме этого, пока летают туристические чартеры в Анталью и Измир (Турция), Джербу и Энфиду (Тунис), Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тирану (Албания) и Тиват (Черногория).