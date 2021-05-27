Куда можно улететь из Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryanair: список стран и городов [обновляется]

Куда пока можно улететь из Беларуси: список стран и городов.
Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
После истории с посадкой самолета Rianair в Минске, Беларусь попала в авиационную изоляцию. По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.
«Комсомолка» посмотрела, куда пока можно улететь из Беларуси.
Итак, остается три страны Евросоюза, в которую сейчас можно улетать из Беларуси – это Венгрия, Кипр и Эстония. В Будапешт «Белавиа» летает раз в неделю, со 2 июня будет два рейса в неделю. В Ларнаку «Белавиа» сейчас летает три раза в неделю, со 2 июня будет летать пять раз в неделю). В Таллинн белорусская авиакомпания летает 4 раза в неделю. Также можно пока улететь в следующие страны:
РОССИЯ:
Екатеринбург (1 раз в неделю)
Казань (раз в неделю, с 15 июня 3 раза в неделю)
Краснодар (с 17 июня 4 раза в неделю)
Москва Домодедово (5 раз в неделю, с 16 июня четырежды в день)
Москва Жуковский (раз в неделю)
Москва Шереметьево (с 16 июня, дважды в день)
В Москву также летают российские авиакомпании «Аэрофлот», UTair и «Уральские авиалинии».
Нижний Новгород (раз в неделю, с 16 июня 3 раза в неделю)
Ростов-на-Дону (раз у неделю, с 16 июня 4 раза в неделю). Также летает «Азимут».
Самара (раз в неделю)
Санкт-Петербург (раз в неделю, с 16 июня трижды в день). Также летает авиакомпания «Россия».
Сочи (с 17 июня раз в неделю, с 19 июня 3 раза в неделю, с 20 июня 4 раза в неделю, со 2 июля 5 раз в неделю)
Уфа (раз в неделю)
КАЗАХСТАН:
Алматы (с 16 июня 6 раз в неделю)
Караганда (с 4 июля, 2 раза в неделю)
Костанай (со 2 июля, 2 раза в неделю)
Нур-Султан (4 раза в неделю, с 16 июня 6 раз в неделю, с 19 июня – ежедневно)
Павлодар (с 30 июня, 2 раза в неделю)
ТУРКМЕНИСТАН:
Ашхабад (с 1 июня раз в неделю)
АЗЕРБАЙДЖАН:
Баку (5 раз в неделю, с 30 мая ежедневно)
ГРУЗИЯ:
Батуми (3 раза в неделю, со 2 июня ежедневно)
Тбилиси (ежедневно)
ЛИВАН:
Бейрут (раз в неделю)
СЕРБИЯ:
Белград (3 раза в неделю)
ОАЭ:
Дубай (3 раза в неделю). Также летает flyDubai.
АРМЕНИЯ:
Ереван (ежедневно)
МОЛДОВА:
Кишинев (3 раза в неделю, с 6 июля 4 раза в неделю)
ТУРЦИЯ:
Стамбул (ежедневно). Также туда летает Turkish Airlines.
УЗБЕКИСТАН:
Ташкент (2 раза в неделю). Также летает Uzbekistan Airways.
ИЗРАИЛЬ:
Тель-Авив (3 раза в неделю)
Китайская Air China также летает в Пекин, иракские Iraqi Airways и Fly Baghdad летают в Багдад,росийская Nordwind - в Калининград.
Кроме этого, пока летают туристические чартеры в Анталью и Измир (Турция), Джербу и Энфиду (Тунис), Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тирану (Албания) и Тиват (Черногория).