«У нас это не считается нарушением прав». Адвокаты второй день дежурят у СИЗО КГБ, чтобы попасть к Софье Сапеге, но в изоляторе нет свободных кабинетов

В среду, 26 мая родственники передали Софье передачу. Фото: соцсети

- К сожалению, адвокаты опять не смогли попасть к Софье из-за загрузки СИЗО КГБ. Там не созданы условия, чтобы много адвокатов посещало своих клиентов, - говорит адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович. – Адвокату приходится там находиться весь день. Сегодня работала второй адвокат Софьи, не я. Она очень рано приехала, но очередь уже была, адвокат была шестой по счету. Завтра будем пытаться еще раз. Защитники в этих случаях ждут с 9 до 18.

Это уже вторая попытка адвокатов попасть к Софье. Единственный, кто с ней встретился с момента задержания – российский консул. Ему девушка рассказала, что чувствует себя нормально, жалоб на некорректное отношение к себе не передавала.

- Вчера, 26 мая мы получили разрешение от следователя на посещение, но встретиться с Софьей не можем уже второй день, - продолжает адвокат. - У нас это не считается нарушением прав, потому что адвокат не попал к клиенту не по субъективной, а по объективной причине: поскольку отсутствовали свободные кабинеты, и он просто не успел в рабочий день посетить своего клиента.

В среду, 26 мая родственники передали Софье передачу - продукты, вещи, средства гигиены.

- Обратной связи из СИЗО у нас нет, поэтому получила Софья передачу или нет, нам неизвестно, но, по законодательству Республики Беларусь, обязаны были передать.

В пятницу, 28 мая в суде Партизанского района будет рассмотрена жалоба защитников на задержание Софьи Сапеги.

Напомним, 23-летнюю россиянку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая вместе с блогером Романом Протасевичем (бывшим редактором одного из телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистским). Это произошло после того, как самолет Ryanair, на котором они возвращались из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Сейчас девушка задержана на два месяца по подозрению в уголовном преступлении и находится в СИЗО КГБ.

25 мая в одном из провластных телеграм-каналов появилось видео, на котором арестованная россиянка София Сапега говорит, что вела запрещенный в Беларуси ТГ-канал, в котором публикуются личные данные сотрудников силовых ведомств Беларуси.

Как стало известно правозащитникам незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна», Софью подозревают по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Возможное наказание по этой части статьи – от 5 до 12 лет лишения свободы.

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