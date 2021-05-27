«Три часа отстоял, деньги вернут в течение месяца»: в кассах «Белавиа» ажиотаж, люди сдают и меняют билеты

Чтобы сдать билеты, люди стоят по три часа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь в офисе «Белавиа» на Немиге выстроилась с утра. К обеду, судя по цифрам на электронном табло, билеты сдали больше 200 человек.

- Приезжай, я взяла талон, номер очереди 385, а сейчас обслуживают номер 212, то есть стоять еще и стоять, а меня с работы только на час отпустили, - говорит девушка по телефону.

Те, кто уже вернул билет, подтверждают: процедура эта не очень быстрая.

- Я почти три часа отстоял, а деньги за билеты вернут в течение месяца, потому что покупал не в кассе, а по интернету, - объясняет мужчина. - Тем, кто в кассе покупал, сразу возвращают.

- Да, три часа в очереди - это не то, что три часа в самолете, - вздыхает молодая женщина. - Политика политикой, а людей жалко. У всех разные ситуации. Я живу в Италии, а мама - здесь. Сейчас она сильно заболела, я сразу же примчалась из Милана в Минск, а вот как теперь попасть обратно - непонятно. Говорят, в Белград пока «Белавиа» летает, попробую через Белград. Пусть бы наземные границы уже открыли, а то простые люди оказались в полной изоляции.

Люди идут в кассы "Белавиа" сдавать билеты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я узнавала про автобус в Варшаву, мне туда на работу надо попасть, у меня есть приглашение, но нет трудового контракта. Сказали, нет, это не основание для выезда. На самолете с приглашением на работу можно полететь, а на автобусе поехать - нет, - делится своей историей девушка Дарья. - Я рассчитывала съездить на заработки на предприятие по производству масок, хотела заработать на свою конюшню. Сейчас остается только ждать.

«Белавиа» отменила рейсы в европейские города до конца октября. Но среди тех, кто сдавал 27 мая билеты, мы встретили пару оптимистов, которые не верили, что этот авиабойкот продержится пять месяцев.

- Летом обязательно что-нибудь хорошее случится, белорусы уже и так достаточно настрадались, - улыбнулась милая девушка с красивым именем Надежда, студентка Мюнхенского университета. - А пока буду летать на учебу через Питер или Москву. Кстати, не факт, что дороже выйдет, там лоукостеры летают.

У мужчины, который стоял рядом и слышал наш разговор, слова студентки вызвали улыбку:

- Это только начало, девушка. В октябре, возможно, нам будет уже не за что билеты покупать. И, кстати, с белорусским паспортом вы не сможете полететь из Москвы или Питера в Мюнхен. Транзит через российские города с белорусским паспортом невозможен.

- Не пугайте девушку: это влететь она из Мюнхена в Москву или Питер с белорусским паспортом не сможет, а вылететь - пожалуйста, - сказала другая женщина, которая, как оказалось, пока дожидалась своей очереди здесь, успела сбегать в кассы «Аэрофлота» и уточнить там момент с транзитом. - Будем протаптывать новые воздушные пути, раз тут нам воздух перекрыли.

Судя по электронному табло, к 14 часам билеты сдали больше 200 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 24 мая Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси. Причиной стал инцидент с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair. Решение саммита ЕС пока не вступило в силу, его должны согласовать и утвердить на уровне министров, на это может уйти от нескольких дней до нескольких недель. Но несколько стран уже закрыли авиасообщение с Беларусью. «Белавиа» вынуждена была отменить до конца октября все рейсы в Вильнюс, Варшаву, Париж, Лондон, Милан, Берлин, Барселону и еще ряд европейских городов.

Точное количество пассажиров, которые остались с билетами на руках без возможности улететь, назвать сложно. До пандемии «Белавиа» постоянно наращивала поток пассажиров. В 2019 году авиакомпания перевезла более 4 миллионов человек. Цифр за 2020 год нет, но известно, что пассажиропоток упал больше, чем на 60%. И вот новый поворот - отмена ряда рейсов на целых пять месяцев.

КСТАТИ

Если вы покупали билет через сайт компании, то чтобы его вернуть, необязательно стоять в очереди в кассу. Вы можете заполнить заявку на сайте авиакомпании и отправить ее по электронной почте на адрес support@belavia.by

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