Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 мая 2021 года: Минздрав заявил о стабилизации заболеваемости, в России число инфицированных превысило 5 миллионов человек

В Беларуси количество госпитализаций больных COVID-19 снижается Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Статистика по заболеваемостью коронавирусом в мире продолжает скакать, но в целом тенденция пока сохраняется: число новых случаев возрастает, однако не стремительно. Хотя в России, например, количество выявленных за сутки зараженных COVID-19 возросло на 9 тыс. пациентов и превысило в целом 5 млн человек. А в Украине за сутки прибавилось 3,5 тыс. новых случаев, общее число умерших превысило 50 тыс. пациентов.

В Беларуси количество госпитализаций больных COVID-19 снижается, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По его словам, сейчас наблюдается как минимум стабилизация заболеваемости. А в последнюю неделю - «легкое снижение числа госпитализаций по некоторым регионам», цитирует Министерство здравоохранения.

Что касается статистики, то в Беларуси, по последним данным, опубликованным 27 мая, зарегистрировано 390 тыс. 203 случая COVID-19. Прирост за сутки - 1216 новых случаев. При этом выздоровели 380 тыс. 677 пациентов (+1412 за сутки). Снова сообщается о 10 новых смертях за сутки. Всего, официально, в Беларуси скончались 2811 человек с коронавирусом. Доложили в Минздраве и о ходе вакцинации: около 476 тыс. белорусов получили первую дозу прививки, а примерно 292 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

В то же время премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что пандемия идет на спад. На встрече с коллегой из Казахстана он поднял вопрос восстановления авиасообщения между странами в этом контексте.

Тем временем, ученые подсчитали суперраспространителей COVID-19. Исследования проводились на основе данных массового ПЦР-тестирования, проанализированы результаты более 72 тысяч проб. Определено, что 90% вируса в популяции распространяют всего два процента инфицированных людей. Однако остается неизвестным, являются ли они особыми людьми, способными нести чрезвычайно высокую вирусную нагрузку, или многие инфицированные проходят через короткий период времени с очень высокой вирусной нагрузкой.

Наконец-то ученые смогли определить причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J. Оказалось, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. При этом он попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро. После этого части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов в одном случае на сто тысяч. Ученый добавил, что вакцины, созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса, в частности, от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.

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