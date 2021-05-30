Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 мая 2021 года: в мире выявили новый штамм, Литва возобновляет привитым выдачу шенгенских виз - но с условием

В Беларуси снижается число новых случаев коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие страны уже выходят из коронавирусных ограничений. Например, Саудовская Авария сняла запрет на въезд в страну из ряда стран. В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19. В то же время во Вьетнаме выявили новый штамм вируса.

В соседней России выявляемость новых случаев ковида пока не снижается - почти 9,3 тыс. положительных тестов за сутки, по последним данным. Что касается общемировой статистики, то число летальных случаев от коронавируса уже превысило 3,5 млн.

А в Беларуси, похоже, снижается регистрация новых случаев заболевания «короной». При большем, чем накануне, количестве обработанных тестов меньшее число из них показали положительный результат. По данным Минздрава, за сутки в республике официально подтвердили 992 новых случая COVID-19, при этом выписали 1 тыс. 213 пациентов. Общие цифры с начала пандемии таковы: 392 тыс. 629 зараженных коронавирусом, из них 383 тыс. 380 выздоровевших.

В очередной раз Минздрав сообщил о 10 умерших за сутки. Таким образом, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли, официально, 2 тыс. 831 пациент ковидом.

В Беларуси снижается число новых случаев коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть положительная новость, но с существенной оговоркой. Визовые центры Литвы в Беларуси возобновляют выдачу шенгенских виз. После долгого «ковидного» перерыва, с понедельника 31 мая, визовые центры вновь начнут принимать заявлений на получение виз типа C. Однако кроме стандартного набора документов потребуется еще одна важная бумага. Это сертификат прохождения вакцинации. При этом приводится список препаратов, вакцинация которыми считается подходящей.

Принять документы на шенгенскую визу смогут только при наличии свидетельства о вакцинации соответствующего государства или международное свидетельство о вакцинации одной из следующих вакцин COVID-19: Vaccine Janssen, Comirnaty, Vaccine Moderna, Vaxzervia. Это значит, сертификат о прививке «Спутник V» и китайским препаратом, которые используются для вакцинации в Беларуси, не подойдет.

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