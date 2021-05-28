Разговор тела и пространства: как Театр ИнЖест отметил 40-летие перформансом "Х-Традиция"

Театр ИнЖест отметил 40-летие перформансом "Х-Традиция". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пластический Театр «ИнЖест» 27 мая на сцене ДК железнодорожников отметил свое 40-летие, показав импровизированный перфоманс «Х-Традиция» - К Дну Рождения.

Импровизации театра традиционно называются «Х-Традициями». Но это не обычный "фиксированный" спектакль, а серия импровизированных перформансов, исполняемых в любых «нетеатральных» местах. Все может стать "сценой" - улица, городской или природный ландшафт, цех, сарай, крыша или стена дома. Главное - драматургия, возникающая из слияния-противостояния тела актера и пространства. В перформансе могут участвовать два десятка актеров и музыкантов, а может – один человек, подготовка может занять месяц, а может – час, каждая версия «Х-Традиции» может быть похожа или абсолютно не похожа на предыдущую.

Но в этом случае у перфоманса все же есть отдельное название - «К Дну Рождения». В спектакле, посвященном 40-летию театра, сделан акцент на конфликте тела и времени. Он создан в традиционной для Театра манере, с использованием приемов буффонады и пантомимы, пластической импровизации и танца.

Напомним, «ИнЖест» - пластический театр Вячеслава Иноземцева. В спектакле «Х-Традиция» он - автор идеи, режиссер и исполнитель главной роли. В апреле уже проходил перфоманс «Х-Традиция», посвященный 60-летию Вячеслава Иноземцева.

Спектакль - противостояние тела и пространства, образов и страхов, пластической импровизации и гротеска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Х-Традиция» - это серия импровизированных перформансов, исполняемых в абсолютно разных местах.. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Х-Традиция — К ДНУ РОЖДЕНИЯ». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перформанс может родиться в любой момент. Все, что угодно может стать темой для пластической импровизации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Театр ИнЖест отметил 40-летие перформансом "Х-Традиция". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участником перформанса может быть 20 человек, а может и один. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Театр ИнЖест. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спектакль - противостояние тела и пространства, образов и страхов, пластической импровизации и гротеска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перформанс - противостояние тела и пространства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вячеслав Иноземцев - автор, режиссер и актер главной роли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перформанс может родиться в любой момент. Все, что угодно может стать темой для пластической импровизации. Фото: Павел МАРТИНЧИК