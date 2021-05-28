Подорожают коммунальные платежи, введут плату за выезд из страны: что изменится в Беларуси с 1 июня 2021 года

В первый день лета подорожает коммуналка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

C июня в Беларуси изменятся тарифы на целый ряд жилищно-коммунальных услуг – большинство из них подорожают, но есть и те, что немного подешевеют.

Напомним, ежегодно коммуналка прирастает на 5 долларов в эквиваленте - в расчете на типовую двушку, в которой проживают три человека, потребляющих воду, газ и тепло не выше установленных нормативов. Повышение проводят в два этапа - с 1 января и с 1 июня. Самое существенное подорожание мы уже пережили: в этом году, как и в предыдущие несколько лет, тарифы подняли с 1 января. Тогда сразу на $4,2 в эквиваленте подорожал целый ряд услуг: техобслуживание и капремонт жилых домов, зимой также повысили цены на газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, дороже стало техобслуживание лифтов и запорно-переговорных устройств и пр.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ, А ЧТО ПОДЕШЕВЕЕТ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА?

Итак, с 1 июня прибавят в цене субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Их повысят на 6,3%- они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Тарифы на 1 Гкал водоснабжения водоотведения не изменится: сохранятся на уровне1,0445 и 0,8604 рубля соответственно.

С 1 июня тариф на техобслуживание снизится с 0,1322 до 0,1238 рубля за 1 квадратный метр, правда, речь идет о льготном тарифе, который применяется, если в квартире кто-то зарегистрирован. Полный тариф подняли еще 1 января, он составляет 0, 1419 за квадрат и сейчас изменяться не будет.

Приятная новость: тариф на техобслуживание лифта снизится до полутора рублей на 7 копеек и составит в расчете на одного человека 1,43 рубля.

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома или, проще говоря, уборка подъездов, тоже подешевеет. Рассчитывается стоимость этой услугив месяц на одного проживающего: с 1 июня тариф для минчан снизится на 3 копейки -до 0,88 рубля. Снизится и стоимость и в регионах: с0,74 рубля до 0,71 рубля на одного проживающего в месяц.

Подешевеет и стоимость вывоза мусора. В столице в домах, где мусоропроводов нет тариф сейчас составляет7, 592 рубля, а с приходом лета он снизится до 7, 4469 рубля. Аналогично и в областях страны, где тариф снизится с 9, 2583 до 8,9418 рубля.

С 1 ИЮНЯ ЗА ВЫЕЗД ИЗ БЕЛАРУСИ С ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ БУДУТ БРАТЬ СБОР

Еще в середине мая в Госпогранкомитете сообщили о том, что с 1 июня в Гомельской и Гродненской областях вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларусь при выезде из страны в сторону соседних Украины, Польши. Направлен он, как подчеркивается, на борьбу с коронавирусной инфекцией и составит одну базовую величину (сейчас она равняется 29 рублям) для транспортных средств до пяти тонн вне зависимости от количества выезжающих.

Сбор нужно будет оплачивать водителю транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. В Госпогранкомитете отдельно подчеркнули, что суммы от сбора идут в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным.

Также в обозримом будущем аналогичный сбор нужно будет уплачивать тем, кто едет из Брестской области в Польшу или Украину. Брестский областной совет депутатов поддержал проект решения о введении сбора за пересечение границы в пунктах пропуска.

ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ: КОЕ-КАКИЕ МАРКИ ДАЖЕ ПОДЕШЕВЕЮТ

Стоимость сигарет в Беларуси меняется каждый месяц: это право есть у производителей и поставщиков. Первый день лета исключением не станет - цены изменятся. В большинстве случаев сигареты подорожают на 10-15 копеек. Однако, как отмечается на сайте Министерства по налогам и сборам, отдельные виды сигарет подешевеют - некоторые сразу на 20 копеек.

В МИНСКЕ СТАНЕТ МЕНЬШЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Как пояснили в Минсктрансе, в связи с тем, что летом отмечается уменьшение пассажиропотока. На летний период будет приостановлена работа некоторых маршрутов.

Так, с 1 июня в будние не будут ходить автобусы № 15Д, 188С, 196С, 197, а с 5 июня по выходным приостановят работу троллейбусов №46.

С 14 июня по будним дням будут закрыты автобусные маршруты № 27Д, 117С, 128, 186, также трамвайный маршрут №9.

С 25 июня по будним дням временно перестанут ходить автобусы №185С и в течение всей недели - автобусы №47

ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЛОВ СОМА

В Витебской области вводится временный запрет на лов сома. Вступает в силу он 31 мая, а заканчивается - 1 июля. Значит, весь июнь рыболовам нужно помнить о том, что запрещено будет не только ловить сома всеми без исключения орудиями, но и находиться с этим видом рыбы на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов. Накажут за нарушение рублем: штраф может составить от 10 до 30 базовых величин (290 – 870 рублей), а за нахождение с данным видом рыбы - от 145 до 870 рублей.

Также за каждую особь нарушителю придется возместить причиненный вред по тройной таксе - 348 рублей (12 базовых)

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