Брать или не брать: как поступить с отпуском, чтобы выиграть по деньгам при увольнении

Если не брать отпуск, будет компенсация? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Читатель «КП» задал вопрос: «В июле буду увольняться по собственному желанию. Надо ли к этому времени полностью использовать отпуск? Если не брать отпуск, будет компенсация? Надо писать заявление или все автоматически посчитается? Как лучше поступить, чтобы выиграть по деньгам?»

В отпуск перед увольнением идти можно, но это не выгодно. Чтобы выиграть по деньгам, вам стоит полностью отработать все рабочие дни до момента увольнения. В этом случае при увольнении вы получите зарплату (пропорционально отработанному времени), а за неиспользованный отпуск выплатят компенсацию.

Денежная компенсация за полный трудовой отпуск будет, если ко дню увольнения работник проработал весь рабочий год (12 месяцев минус суммарная продолжительность трудового отпуска, на которую работник имеет право). Если проработано лишь часть рабочего года, компенсация выплачивается пропорционально отработанному времени.

Отдельное заявление для этого писать не надо. Наниматель обязан при увольнении независимо от его основания работнику, который не использовал или использовал не полностью трудовой отпуск, выплатить денежную компенсацию (статья 179 Трудового кодекса).

Эти деньги вам выплатят вместе с окончательным расчетом не позже дня увольнения (последнего дня работы). Если работник в этот день не работал, то соответствующие выплаты должны быть произведены не позднее дня, следующего за днем предъявления работником требования о расчете (статья 77 Трудового кодекса).