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Общество28 мая 2021 15:23

Головченко предлагает открыть для белорусских самолетов новые направления. На форумах обсуждают: хотели бы белорусы летать прямым рейсом из Минска в Крым?

Авиасообщение между Беларусью и Крымом закрыто с 2014 года. Вопрос расширения авиасообщения поднимали на встрече премьеров Беларуси и России
Источник:kp.by
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

После ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года большинство стран Евросоюза, а также Украина приняли запрет на использование своего воздушного пространства, а также аэропортов для белорусских бортов. А национальный авиаперевозчик «Белавиа» уже заявил о мерах по оптимизации численности работников.

А на встрече 27 мая в Минске премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину рассмотреть возможность восстановить полномасштабное авиасообщение между странами на доковидном уровне.

- Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара. Тем более что эпидемиологическая обстановка улучшается, - отметил Головченко, передает БелТА.

Тем временем на туристических форумах не раз задавали вопрос, а не появится ли прямой рейс между Минском и одним из крымских городов.

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