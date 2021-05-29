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Минск29 мая 2021 12:30

«Знаю, что Сапега - историческая личность»: спросили у жителей домов на улице Льва Сапеги, в честь кого назвали их улицу

«Комсомолка» запускает серию видеопросов, которые помогут понять, что мы знаем о тех людях, в честь которых названы улицы в Минске
Наталия КРИВЕЦ
Узнали, что жители улицы Льва Сапеги знают об этой исторической личности.

Узнали, что жители улицы Льва Сапеги знают об этой исторической личности.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последние дни в Беларуси на слуху фамилия Сапега. Мы давно собирались сделать видеоопрос на улице, которая носит имя гетмана Великого княжества Литовского Льва Сапеги, чье имя ассоциируется со знаменитым Статутом ВКЛ, передовой конституцией своего времени. Но то погода не способствовала съемкам, то графики журналиста и оператора не совпадали... И вот - все сошлось!

Узнали, что жители улицы Льва Сапеги знают об этой исторической личности.

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