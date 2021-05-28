Сборная Беларуси проиграла Дании: что случилось на чемпионате мира по хоккею, где у нашей страны четвертое поражение

После этой игры у белорусов уменьшились шансы на выход в плей-офф. Фото: hockey.by

Этот чемпионат мира по хоккею в Риге поразил неожиданными результатами некоторых матчей. В предыдущем туре белорусы не смогли обыграть сборную Великобритании, которая 59 лет не знала побед в основное время на ЧМ. 28 мая национальная команда под руководством Михаила Захарова встречалась со сборной Дании. Перед началом игры датчане занимали 5 позицию в группе А, опережая сборную Беларуси на одно очко. Каждой команде необходимо побеждать, чтобы как-то улучшить турнирное положение и продолжить борьбу за выход в четвертьфинал.

На этот раз снова произошли изменения в составе. Тренерский штаб доверил Алексею Колосову занять место в воротах.

На старте первого периода белорусы взяли инициативу в свои руки. Уже на третьей минуте Артем Демков эффектно поразил ворота Себастьяна Дама. Для игрока минского «Динамо» этот гол стал первым на этом турнире. Не прошло и двух минут, как Николай Майер сравнивает счет в большинстве. В середине первого периода датчане и белорусы продемонстрировали уверенную игру в меньшинстве. Неприятным моментом стало удаление Сергея Дрозда, получившего штраф до конца игры за опасную игру. Игра получилось живой, датчане играли более опасно у наших ворот.

Во втором периоде игроки сборной Дании продолжили хозяйничать на нашей половине. Грубых ошибок не наблюдалось на льду, обе команды выдали агрессивную игру в атаке. Во время вбрасывания игроки Дании не успели перестроиться и Михаил Стефанович мощным броском выводит свою команду вперед - 2:1. Главным героем второй двадцатиминутки стал Алексей Колосов, который выдал безупречную игру, закрыв ворота на замок после серии опасных бросков.

В заключительном периоде датчане продолжили нагнетать обстановку у наших ворот. Вначале подопечные Захарова здорово действовали в отборе и грамотно защищались от напора команды Элерса. Но на 45-ой минуте Маттиас Асперуп делает счет 2:2. После этой шайбы белорусские хоккеисты растерялись и стали допускать роковые ошибки в оборонительной зоне. Сначала игрок Дании Матиас Фром сильным броском в нижний правый угол выводит свою команду вперед – 2:3. А спустя несколько минут отметились Маркус Лауридсен и Александр Тру. Счет в игре - 2:5. На последнем отрезке наши игроки результативными действиями не отметились, а Дания четко выполнила план на игру.

Таким образом сборная Беларуси потерпела четвертое поражение на ЧМ 2021 по хоккею, проиграв датчанам со счетом 2:5.

Следующий шестой матч нашей команды состоится 30 мая (начало матча в 16:15) – встреча с представителями Швейцарии.