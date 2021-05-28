После поражение от «Руха» тренер «Динамо» подал в отставку

После матча "Динамо" Минск - "Рух" Брест Леонид Кучук подал в отставку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Центральный матч очередного тура Высшей лиги прошел на стадионе «Динамо». Столичные динамовцы, идущие на третьем месте, принимали брестких «Рух», который занимал пятую строчку.

Матч "Динамо" Минск - "Рух" Брест прошел в стиле ретро. Болельщики могли поиграть в шахматы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч "Динамо" Минск - "Рух" Брест прошел в стиле ретро. Таблица, как несколько десятков лет назад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч "Динамо" Минск - "Рух" Брест прошел в стиле ретро. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч не изобиловал голевыми моментами. Все решил эпизод во втором тайме, когда гости воспользовались помаркой вратаря «Динамо» и Денис Лаптев отправил мяч в сетку.

В конце матче динамовцы прижали соперника к воротам, создали несколько голевых моментов, но забить не смогли.

Благодаря победе «Рух» обошел «Динамо» в турнирной таблице.

1.«Шахтер» - 30 очков. 2. БАТЭ – 23. 3. «Рух» - 21. «Динамо».

У «Шахтера» и БАТЭ на игру меньше.

"Динамо" Минск - "Рух" Брест, матч 11-го тура чемпионата Беларуси 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На послематчевой пресс-конференции главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук хочет покинуть свой пост и уже написал заявление:

- Я решил уходить из минского «Динамо». Только что написал заявление. Много ошибок я сделал. Есть основания. И травма капитана, решение Совета министров и прочее. Спасибо за внимание.

Минское "Динамо" поддержало своего капитана Сергея Кисляка, который получил тяжелую травму. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под словами про «решение Совета министров», видимо, следует понимать введенный Минспортом потолок зарплат для клубов с госфинансированием. Если кратко: футболисты могут получать в месяц не более 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных. Причем, этот максимум возможен только игрокам сборной Беларуси и троим легионерам в клубе. Фонд ежемесячной общекомандной заработной платы не должен превышать 150 тысяч рублей.

Такое решение было принято в конце января, когда состав «Динамо» был практически сформирован, контракты с футболистами заключены. В мае команду рассчитали с учетом «потолка», что вызвало недовольства (зарплата могла снизиться более, чем в два раза). Еще две недели назад пошли слухи, что из-за этого в тренерском штабе «Динамо» могут произойти изменения. После игры 14 мая со «Сморгонью» Кучук говорил про некие процессы, которые могли повлиять на настрой команды, но не повлияли. Однако затем команда потерпела два поражение: от «Шахтера» и «Руха».

Белорусский специалист Кучук возглавлял «Динамо» с апреля 2020 года, ранее тренировал московский «Локомотив», «Кубань», «Ростов», киевский «Арсенал» и другие клубы.

Аблай Мбенг в атаке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Бацула в атаке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" Минск - "Рух Брест". Табло в ретро стиле. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" Минск - "Рух Брест". Фото: Святослав ЗОРКИЙ