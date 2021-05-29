Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 мая 2021 года: лучшее время для прививок, советы для переболевших ковидом и аллергиков, пункты вакцинации на границе

Беларусь может открыть пункты вакцинации для иностранцев на границе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смертность, превысившая психологическую отметку

За минувшие сутки число смертей от коронавируса преодолело очередной психологический рубеж. Всего в мире от COVID-19 умерли уже более 3,5 миллиона человек. Также ВОЗ сообщает о продолжающемся росте инфицирований «ковидом». По данным worldometers.info на 22.00 часов 28 мая во всем мире с начала пандемии официально зарегистрировано более 169,945 миллиона заболевших, свыше 151,774 миллиона выздоровевших, но и 3,531 миллиона умерших от коронавируса.

Напомним, в статистике ВОЗ учитываются только официальные данные, предоставленные государствами.

Наибольше число инфицирований зарегистрировано в следующих десяти государствах (по убыванию): в США, Индии, Бразилии, Франции, Турции, России, Великобритании, Италии, Германии и Испании.

Наибольшее число смертей случилось в США, Бразилии, Индии, Мексике, Великобритании, Италии, России, Франции, Германии и Колумбии.

Также продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией и в Беларуси. На 28 мая официально было зарегистрировано более 2,8 тысячи смертей.

Всего за период пандемии COVID-19 Минздрав Беларуси сообщил о 391 тысяче 637 заразившихся коронавирусом, 382 тысячах 167 выздоровевших пациентах, 2 тысячах 821 умершем.

Лукашенко договорился с Путиным о вакцинировании на границе

Отдельно 28 мая тема пандемии коронавируса обсуждалась на правительственном уровне - премьеры СНГ на совещании в Минске обсудили борьбу с инфекционными заболеваниями и экономическую интеграцию.

На встрече с главами правительств СНГ, перед вылетом в Сочи, выступил Александр Лукашенко. Он заявил, что невзирая на оказываемое внешнее давление и атаки на страну - в Беларуси спокойно. Премьер-министров стран СНГ Лукашенко призвал к солидарности и единству, чтобы «эффективнее противостоять новым глобальным вызовам», в том числе - распространению COVID-19. А также: «Последствию коронавирусной инфекции - искривлению у некоторых политиков мозгов, особенно наших противников и соперников», - сказал он.

А далее, развивая мысль, заметил, подразумевая поствыборные протесты в 2020-ом году:

- Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом возможны подобные вещи. Понимаете теперь, какими методами действуют, сколько денег вбрасывают на это. Ну, не жалко же: станок включил, напечатал. Все за наш счет, за счет всего мира, - процитировало его СТВ.

Тему борьбы с коронавирусом Александр Лукашенко затронул и в разговоре с Владимиром Путиным во время встречи в Сочи 28 мая. Так он заявил, что в Беларусь иностранцы пытаются пробраться затем, чтобы получить помощь.

- Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на «Спутник V» в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите! - процитировало БелТА Лукашенко.

Аллергикам прививаться рекомендуют в период ремиссии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Решением названного запроса иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса российской вакциной, станет открытие на границе Беларуси пунктов вакцинации в виде палаточных лагерей.

Лукашенко заявил, что с Путиным он договорился о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно.

- У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно из Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет «бешенства» в отношении самой пандемии и вакцинации населения, - подчеркнул он.

Эксперты сказали, когда лучше привиться от COVID-19

Прозвучали в этот день актуальные заявления о вакцинации также и от ученых и экспертов.

Например, иммунолог назвал лучшее время для прививки от коронавируса и пояснил, когда вакцинация поможет преодолеть постковидное состояние.

По словам врача аллерголог-иммунолога Владимира Болибока, наилучшим временем для вакцинации является лето - пора отпусков и активного передвижения людей.

- Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены, - сказал он.

При этом заметил, что переболевшим COVID-19 целесообразно сделать прививку через полгода после выздоровления, чтобы увеличить шансы на то, чтобы повторного заражения не произошло.

Кроме того, медик рассказал, что датские исследователи пришли к выводу - постковидное состояние лучше преодолевается, когда человеку вводят полную дозу вакцины от коронавируса, то есть два компонента.

- «Обломки коронавируса» могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела «чистят» организм от чужеродных белков коронавируса, - образно объяснил иммунолог.

А вот аллергикам привиться от коронавируса следует в период ремиссии, сообщило ТАСС.

- Аллергия является противопоказанием для вакцинации только в стадии обострения. Но при достижении ремиссии вакцинацию нужно проводить, - процитировало информагентство главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

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