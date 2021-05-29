Что произошло после матча Беларусь-Дания, поражение в котором отбросило белорусскую сборную на последнее место в группе на чемпионате мира по хоккею в Риге

На чемпионате мира сборная Беларуси проиграла четыре матча из пяти. Фото: hockey.by

Белорусская сборная потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира по хоккею в Риге. На сей раз, 28 мая, от сборной Дании – 2:5. Дважды команда Михаила Захарова вела в счете (забросили Демков и Стефанович), но проиграла третий период вчистую – 0:4.

Это поражение отбросило белорусскую сборную на последнее – восьмое место - в группе А. До проходного в плей-офф 4-го места – 4 очка. Впереди еще два матча против команд, занимающих первое и второе место – Швейцарии (30 мая) и России (1 июня). Шансы на выход в четвертьфинал минимальные.

После матча главный тренер Михаил Захаров так объяснил поражение от датчан:

"Сложностей нам добавило удаление (Дрозда удалили до конца матча. Ред.). У нас каждый игрок на счету. По броскам проиграли первый период 3:13. После второго мы все равно уступали в этом компоненте, но вели в счете. Нам нельзя было ошибаться при 2:1, но мы делали это – в своей зоне, теряли игроков, с пятака пропускали. Колосов (вратарь - Ред.) – молодой парень. Претензий ему и не предъявить. Очень много бросков нам сегодня нанесли, цитирует Захарова hockey.by. - К сожалению, мы не смогли ни помехи создавать, ни блокировать. А третий период показал, что физически соперник был сильнее. К 11-й минуте заключительной трети они вели с существенным преимуществом по броскам – мы не могли даже сконцентрироваться".

И снова речь зашла о североамериканцах в белорусской сборной. От них всегда ждут проявление лидерских качеств.

"Бэйлен, Паре и Платт сегодня провели не лучший матч", - прозвучало на пресс-конференции.

"Есть вопросы, - ответил Захаров. - Знаете, к чемпионату мира нужно готовиться заранее. К сожалению, не услышали ребята мои слова о том, что надо приехать пораньше на сбор. Но они сами все прекрасно понимают. Многовато пропускают".

Захаров констатировал:

«Чемпионат мира – сложное соревнование. Нужно быть хорошо готовыми к нему физически. Датчане жали-жали нас в третьем периоде – и дожали».

Нападающие сборной Беларуси, отличившееся голами, о поражении сказали так:

«Задания играть на удержание не было. Не знаю, что случилось. Где-то перестраховывались, играли не по заданию», - признал Михаил Стефанович.

В свою очередь Артем Демков сказал:

«При счете 2:1 больше отталкивались от игры в обороне. Но отвратительный третий период получился».