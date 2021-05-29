Посмотрите, какая невероятная пластика тела. В Минске прошел вечер современной хореографии.

Вечер современного хореографии в Минске.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танец - пожалуй, один из лучших способов выразить чувства, эмоции на сцене и донести до зрителя замысел творца. Современная хореография, современный танец живут по своим особым законам. Тут нет четко очерченных границ. Абсолютная свобода самовыражения. Такой танец можно сравнить с философией экзистенциализма, главным предметом которой является изучение противоречий сущности человека и его существования. Именно это зрители и увидели на сцене.
Вечер современного танца "Хранящиеся внутри" театра [Отражения], который прошел 28 мая, - это способ заглянуть глубоко в человека, понять его сущность. Показать, что общество всегда стремиться подавить индивидуальность, но... это выбор каждого человека.
Театр "Отражения" на сцене ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пластика тела иногда говорит больше слов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Театр современного танца.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Чувства в танце. В Минске прошел вечер современного танца.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На сцене ДК Железнодорожников прошел вечер современного танца "Хранящиеся внутри".
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танец - лучший способ выразить чувства.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Театр современного танца [Отражения].
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Театр "Отражения" на сцене ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел вечер современной хореографии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Язык тела, эмоции и образы. На сцене ДК Железнодорожников прошел вечер современного танца.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кажется, что танцоры не играли, а проживали свои роли на сцене.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Движения, пластика порой лучше любых слов передают настроение.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел вечер современной хореографии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Театр "Отражения" на сцене ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Эмоционально-пластичный перформанс на сцене ДК Железнодорожников.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кажется, что танцоры не играли, а проживали свои роли на сцене.
Фото: Павел МАРТИНЧИК