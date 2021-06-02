«Врач сказала, что сын будет растением, а мы говорим и ходим»: семилетнему из Минска Антону нужна реабилитация

У Антона ДЦП. Фото: из личного архива

Антон единственный ребенок в семье. С младенчества его родители борятся за то, чтобы он рос обычным, здоровым мальчишкои .

- Наш сын родился недоношенным и у него был отек головного мозга. Через месяц нам сделали УЗИ и невролог назвала мне целыи список диагнозов. Я попросила объяснить простым языком, что они значат, и врач сказала: "Ваш ребенок будет растением". Я тогда выплакалась, но вскоре взяла себя в руки, - вспоминает Наталья, мама Антона.

Наталья предполагает, что при рождении у ребенка пострадали шейные позвонки.

- До полутора лет Антон ни голову не держал, ни бутылочку. Все изменилось после поездки в украинский город Трускавец. Там после сеанса у мануальщика на третьи сутки ребенок взял бутылочку в руки, на пятые сутки он сел на горшок, а на десятые - сидел по турецки. К концу же второй недели Антошка пополз по-пластунски.

О том, что ребенок пострадал во время родов, маме сказала реабилитолог в Пензе. По ее словам, короткая шея у сына признак родовой травмы.

- Благодаря постоянным реабилитациям, Антон многое умеет. Он разговаривает, может пройти самостоятельно 20 метров. Однако есть проблема - сын не может стоять на одном месте - падает. Ему не хватает равновесия.

В следующем году Антон пойдет в первый класс, и мама Антона хочет подготовить сына к школе.

- Антон учит английский, он ему очень нравится. Интересно, что математику сын стал понимать сначала на английском языке, а потом на русском.

Сейчас семья открыла сбор на два курса реабилитации в ФОЦ "Адели- Пенза". Лечение, плюс жилье и перелет в пересчете на белорусские рубли обойдется семье в примерно 22 тысячи. Из этой суммы осталось собрать около 9 тысяч 647 рублей (на 29 мая).

- На первую реабилитацию мы едем уже 18 июня, где проведем 6 недель. Перед вылетом Антону загипсуют голеностопы. Две недели он будет заниматься в гипсах, а 4 недели без них. Мы надеемся, что сумма соберется и Антону реабилитация поможет!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 527 "Беларусбанка" - г.Минск, ул.Воронянского, 7а; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитныи счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительныи сче т BY21AKBB31340000103505420240 в отделении 527/101, бессрочный.

Доллары: транзитныи счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительныи счет BY88AKBB31340000103525420240 в отделении 527/101, бессрочный.

Евро: транзитныи счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY73AKBB31340000103535420240 в отделении 527/101, бессрочный.

Российские рубли: транзитныи счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY58AKBB31340000103545420240 в отделении 527/101, бессрочный.

Назначение платежа: счета открыты на Брайлян Наталью Алексеевну на лечение Брайляна Антона Владимировича.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37533) 609-72-10.

Деньги будут переведены на благотворительныи счет.

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта Беларусбанка: 9112 0001 6501 4628. Срок действия: до 06/21.

Карта Белагропромбанка: 5323 0800 9110 0975. Срок действия: до 11/22.

Карта МТБанка: 5351 0412 8674 3818. Срок действия: до 03/22.

Контакты:

Наталья, мама Антона: (029) 663-54-43

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