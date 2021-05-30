0:6 и пятое поражение из шести матчей: что случилось на чемпионате мира по хоккею в Риге, где сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф

Сборная Беларуси разгромно уступила швейцарцем. Фото: hockey.by

30 мая состоялась шестая игра на групповом турнире. Сборная Беларуси встречалась с представителями Швейцарии. В предыдущем матче наши хоккеисты уступили датчанам, тем самым практически потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Хотя теоретически кое-какие варианты на продолжение борьбы в плей-офф имеются. Перед началом матча белорусы занимали последнее место в группе, уступая по показателям сборной Великобритании.

На каждом ЧМ Швейцарию называют «тёмной лошадкой». Команда играет нестабильно, хотя агрессивно действует в атаке, особенно эффективна игра в большинстве. Оборона подопечных Патрика Фишера допускает порой нелепые ошибки, хотя это нисколько не влияет, чтобы им оставаться среди лидеров группы А.

Стартовый состав национальной команды немного удивил. Михаила Захаров доверил Константину Шостаку место в воротах, а вне заявки остались: Коробов, Бэйлен, Принс, Паре и Тэйлор.

Уже на первой минуте первого периода Кристоф Берчи выводит свою команду вперед. Шостак оказался бессилен в этом эпизоде. Белорусы попытались навязать борьбу и исправить ситуацию в свою пользу. Однако швейцарцы продемонстрировали уверенную игру в обороне, временами оказывали давление на ворота нашего голкипера. Неприятным моментом стала травма нашего защитника Кристиана Хенкель, который не смог продолжить игру и покинул лед. За две минуты до окончания Иоэль Вермин удваивает счет в игре – 2:0. Таким образом первый период прошел по сценарию фаворита.

Во втором периоде швейцарцы увеличили свое преимущество. На 22-ой минуте Свен Андригетто делает счет 3:0. Обе команды старались действовать безошибочно и остро в атаке. Ближе к концу второй двадцатиминутки игроки Швейцарии провели блестящую комбинацию, где Грегори Хофманн точным броском в пустые ворота устанавливает разгромный сет – 4:0. Сборная Беларуси не смогла справиться с организованной игрой оппонента.

В заключительном периоде ворота нашей сборной занял Колосов. Игроки Швейцарии продолжили владеть инициативой. При каждом удобном случае оказывали давление на голкипера команды Захарова. В результате точные броски Иоэль Вермина и Фабриса Херцога распечатали ворота Колосова.

В конечном итоге наша сборная не смогла продемонстрировать результативные действия и “всухую” потерпела поражение с разгромным счетом – 6:0.

Следующий заключительный матч группового этапа национальная команда проведет 1 июня (20:15) со сборной России - одним из фаворитов чемпионата мира в Риге.