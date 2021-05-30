Что произошло после матча Беларусь-Швейцария, который закончился разгромом нашей сборной со счетом 0:6 на чемпионате мира по хоккею в Риге

Команда Захарова - худшая в своей группе А. Фото: hockey.by

30 мая на чемпионате мира по хоккею в Риге белорусская хоккейная сборная потерпела поражение от команды Швейцарии 0:6 и хоть сегодня могла бы уже ехать домой, но остался еще один обязательный матч предварительного раунда – 1 июня против россиян.

Реальных шансов на плей-офф команда Захарова лишилась еще до сегодняшней неудачи, а швейцарцы лишь подтвердили, что с таким хоккеем сборной Беларуси делать в борьбе за медали нечего.

В своей группе из 8 команд белорусы занимают последнее место. Хуже в Риге выступают только итальянцы. 15 место из 16 команд – ничего удивительного в таком выступлении белорусской сборной нет.

Команда уже давно не выходила в плей-офф, с 2015 года. После занимала 12-15 места и даже вылетала в дивизион рангом ниже. В этом году не помогли и очередные включенные в состав североамериканцы. Кстати, на матч со швейцарцами в состав из этой пятерки попал только Платт.

«Выходя на каждый матч, любой игрок нашей сборной, прежде всего, хочет победить. Очень тяжело воспринимать такие болезненные поражения. Наверное, мы где-то психологически надломлены», – сказал защитник Андрей Антонов после поражения.

Один из тренеров сборной Михаил Грабовский в Инстаграм привел видео, где против 18-летнего Данилы Климовича применяют жесткий силовой прием и написал: «С такими бойцами и напарниками на лавке, этому парню в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, ее надо заслужить».

Очевидно, он подразумевает, что после такого приема против Климовича, партнеры должны были ответить соответствующим образом.

Главный тренер Михаил Захаров упирал на то, что в сборной слабая конкуренция:

«Наши опытные защитники из КХЛ сегодня завершили игру с показателями полезности «-5» и «-4». Для такого матча это много. Знахаренко, Антонов, Шинкевич, тот же Лисовец – все сражались, пластались. Нельзя выходить на матч, сразу опустив руки. Завершить чемпионат мира с показателем полезности «-7» – это очень много», - цитирует Захарова hockey.by.

О физической готовности игроков он сказал:

«Конечно, с «физикой» есть проблемы. У швейцарцев крепкие ребята, а нашим кондиций не хватает. Я все время на это обращаю внимание, хотя и получаю порцию критики в свой адрес от журналистов за то, что говорю о таких моментах».

Захаров объяснил отсутствие североамериканцев, которые не были включены в состав, так:

«У кого-то травма, кто-то микроматчи проигрывает с большой разницей. Где тонко, там и рвется. Ребята просто не попали в состав».

Большинство хоккеистов сборной играют в КХЛ. Но Захаров считает, что этого мало:

«Надо, чтобы больше наших хоккеистов играли в КХЛ, тогда полегче будет. И должно быть кандидатов хотя бы 50-60 из этой лиги».

И добавил:

«Сложно было с ребятами из белорусского чемпионата. Как бы они ни старались, здесь уровень хоккея очень высокий. Надо было мне просить тренеров минского «Динамо», чтобы они взяли в состав больше хоккеистов в интересах сборной. Нереально с игроками из белорусского чемпионата выступить достойно. Ребятам надо играть в КХЛ, и эта возможность есть. Без КХЛ точно ничего не будет, кто бы ни возглавлял сборную. Я давно говорил, что образец – система Казахстана, где все налажено и работает».

У Захарова спросили, есть ли его личные просчеты?

«Конечно, они есть. Потому что задачу мы не выполнили».

Позже он отметил: «Я же за свое место не держусь, если вы на это намекаете».