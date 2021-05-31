Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 мая 2021 года: ковид продолжает мутировать, Лукашенко назвал его последствием «искривление у некоторых политиков мозгов»

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 31 мая 2021 года: ковид продолжает мутировать, Лукашенко назвал последствием коронавируса «искривление у некоторых политиков мозгов». Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По последним данным, в Беларуси заболели 393 807 человек. Прирост за сутки в этот раз – 1 178. Число ежедневных смертей от коронавируса - уже привычное, за сутки умерли 10 человек. А за все время распространения COVID-19 в Беларуси умерли - 2 841 человека. Количество выздоровевших за сутки – 1 553 человека.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 6 323 672 за все время, в том числе 19 432 за последние сутки.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немного замедлились. Число ежедневных случаев пошло на спад – около 508 тысяч зараженных в сутки. Число ежедневных смертей чуть-чуть пошло вниз – ежедневно от коронавируса сейчас умирает около 11 тысяч человек. Всего в мире от ковида уже умерли 3,55 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Англии, Италии и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 73 738 человек, в Литве – 4 257, в Латвии – 2 370, в Украине – 50 472 человека.

Выявлен «плод» индийского и британского штаммов COVID-19

Министр здравоохранения Вьетнама сообщил о выявлении новой разновидности коронавируса. Она представляет собой смесь британского и индийского штаммов.

Новую разновидность коронавируса министр описал так: «Это индийский вариант с мутациями, которые изначально относились к британскому варианту».

В прошлом году ситуация в стране была в целом довольно спокойной. Сейчас во Вьетнаме выявляют около 140 новых случаев в день, а всего по состоянию на 29 мая зарегистрировано 6713 заражений COVID-19 в стране.

Умер первый пациент с желтым грибком и коронавирусом

В индийском городе Газиабад скончался 59-летний пациент Кунвар Сингх, у которого был коронавирус и три грибка — черный, белый и желтый. Судя по всему, это первая смерть человека с желтым грибком, который стал распространяться совсем недавно.

Мужчина обратился к врачам с симптомами коронавируса. После анализов выяснилось, что у Сингха также есть три типа грибка — он стал одним из первых пациентов, у которого обнаружился подобный «набор». Грибковая инфекция распространилась в мозгу пациента и, вероятнее всего, привела к остановке сердца. Сейчас в больнице также находится еще один пациент с желтым грибком, врачи пытаются его спасти.

Накануне стало известно о первой смерти человека с черным грибком — пациенту было 57 лет.

По одной из версий, пациенты с коронавирусом больше других подвержены риску заражения грибком: якобы этому способствуют стероидные препараты, которые ослабляют иммунитет.

Лукашенко назвал последствием коронавируса «искривление у некоторых политиков мозгов»

На встрече с главами правительств СНГ, перед вылетом в Сочи, Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на внешнее давление и атаки на страну, в Беларуси спокойно. Он призвал гостей к солидарности и единству, чтобы «эффективнее противостоять новым глобальным вызовам», в том числе - распространению COVID-19:

- И последствию коронавирусной инфекции - искривлению у некоторых политиков мозгов, особенно наших противников и соперников, - цитирует президента СТВ. - Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом возможны подобные вещи.

Видимо, Лукашенко подразумевал массовые протесты, вспыхнувшие после президентских выборов в 2020 году. Он продолжил свою мысль:

- Понимаете теперь, какими методами действуют, сколько денег вбрасывают на это. Ну, не жалко же: станок включил, напечатал. Все за наш счет, за счет всего мира.

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