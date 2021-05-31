Департамент авиации Беларуси: «В тот день аэропорт Гродно не работал, поэтому самолет Ryanair принять не смог». Как такое может быть?

Департамент авиации РБ: в тот день аэропорт Гродно не работал, поэтому самолет Ryanair принять не смог. Как такое может быть? Фото: delfi.lt.

Скандальная история с посадкой в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, продолжает набирать обороты. Один из вопросов – почему пилот ирландской авиакомпании выбрал для посадки аэропорт в Минске, хотя Вильнюс и Гродно были ближе. Вечером 30 мая в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский заявил:

— В нашей зоне ответственности этот аэродром Минск-2 был ближайшим. Аэродром Брест и аэродром Гродно не работали в этот день, работали в воскресенье только Национальный аэропорт Минск (он является круглосуточным) и аэропорт Гомель (он тоже является у нас запасным и круглосуточным). Но на момент входа в воздушное пространство Беларуси этого воздушного борта Минск-2 был ближайшим. И при этом он изначально во флайт-плане авиакомпаний был запасным, - заявил Артем Сикорский.

В том же интервью Артем Сикорский рассказал, что первое письмо о бомбе было получено в 12:25 по минскому времени.

Первое письмо о бомбе по данным Артема Сикорского было получено в 23 мая в 12:25. Кадр телеканала СТВ.

Уже через 6 минут, как сообщает телеканал, борт Ryanair появился в воздушном пространстве Беларуси, и белорусские диспетчеры сообщили командиру экипажа об угрозе и «рекомендовали ближайший на тот момент аэропорт для посадки».

Согласно данным авиасервиса FlightRadar, который отслеживает перемещения самолетов, 23 мая в 10:51 в Гродно приземлился чартерный рейс авиакомании «Белавиа» – Boeing 737-300 (регистрационный номер EW-407PA) – он вернул туристов из турецкой Антальи.

Чартерный рейс авиакомании «Белавиа» – Boeing 737-300 (регистрационный номер EW-407PA) приземлился в Гродно в 23 мая в 10:51.

Чуть позже самолет забрал новую партию отдыхающих из Гродно, и в 12:22 снова взял курс на Анталью.

Из Гродно чартер рейс вылетел в Атналью 23 мая в 12:22.

Если это так, то через 3 минуты после вылета чартера в Гродно, минский аэродром получает первое письмо о бомбе. А еще через 6 минут самолет Ryanair появился в воздушном пространстве Беларуси.

Пока без ответов остаётся несколько вопросов. Достаточно ли девяти минут с момента отправки рейса, чтобы работающий аэропорт перевести в «нерабочий» режим? И что будет, если по каким-то причинам вылетевшему самолету придется вернуться? Он не сможет экстренно сесть и тоже вынужден будет полететь в Минск?

КСТАТИ

А еще вспоминается фильм «Ёлки-2», вернее одна из новелл – «Самолет». В той истории один пилот каждое 31 декабря ждавший свою единственную, но потерянную любовь, расчищал взлетную полосу заброшенного аэродрома. И в итоге таким образом спас жизни пассажиров целого самолета, который терпел бедствие и приземлился именно на эту полосу. За новеллой стоит реальная история – она случилась 7 сентября 2010 года в Якутии. У самолета Ту-154 авиакомпании «Алроса» в полете отказала электроника, а ближайшей полосой оказалась непригодная для посадки полоса аэродрома, который давно вывели из эксплуатации. В итоге самолет успешно приземлился – никто не погиб и не пострадал. Оказалось, что удачная посадка стала возможна потому, что взлетно-посадочная полоса поддерживалась в удовлетворительном состоянии начальником местной вертолётной площадки Сергеем Сотниковым, который на протяжении 12 лет по своей инициативе добросовестно следил, чтобы на ВПП не было мусора и посторонних объектов и не рос кустарник. За это позже Сотников был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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