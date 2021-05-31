«Для меня непонятны действия определенной категории населения, которая получила блага при нынешней власти»: что сказал в большом интервью Владимир Макей

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мы предлагаем некоторые цитаты из большого интервью. В частности, Владимир Макей говорил о…

…СИТУАЦИИ ПОСЛЕ ЧП С САМОЛЕТОМ RYNAIR

«С точки зрения политической вынужден признать, ситуация после 23 мая стала значительно более напряженной. Произошел какой-то негативный всплеск политических эмоций в ряде европейских стран в отношении Беларуси, который по своему накалу превосходит даже уровень августа прошлого года. Наши партнеры, проповедуя верховенство права, в этот раз отошли от такого подхода. Если произошел какой-то инцидент, в данном случае инцидент с самолетом, для того чтобы сделать какие-то выводы, должно быть проведено расследование. Мы готовы к такому расследованию с участием международных экспертов, экспертов ИКАО. Кстати, 27 мая состоялся совет ИКАО, на котором было соответствующее решение - проведение расследования поддержал ряд стран».

…ТРАНЗИТЕ ВЛАСТИ

«Внешняя политика не может существовать в отрыве от внутренней. То, что произошло в прошлом году, отбросило нас на много лет назад. Было четкое понимание, что надо совершенствовать конституционные процессы, развивать политическую систему, и речь шла и о транзите власти. Если бы не было вот этих уличных протестов, организованных искусственно и извне, атмосфера, в которой развивалась бы наша страна, была бы совершенно иной. Мы говорили об этом с нашими европейскими партнерами до президентских выборов, и они поддерживали такой подход, соглашались, что революция ни к чему хорошему не приведет. Она отбросит наши отношения далеко назад, что и случилось».

«Вопрос в том, каким путем двигаться: или через революцию, или через эволюцию. И президентом было признано, что да, мы допустили определенные ошибки, но эти ошибки не могут являться поводом для искусственной организации протестов с использованием социальных сетей и так далее. Мне кажется, главный пробел - это работа с молодежью».

…УЧАСТНИКАХ ПРОТЕСТОВ, ПОЛУЧИВШИХ РАНЕЕ БЛАГА ОТ ВЛАСТИ

«Но для меня, честно говоря, непонятны действия определенной категории населения, которая получила блага при нынешней власти, позволяющие отдыхать на Мальдивах или на других роскошных курортах, и при этом выходила протестовать против этого «режима».

Захотелось большей свободы? Соответствующим декретом о развитии малого и среднего бизнеса была предоставлена максимальная свобода. И это была не последняя точка плана по совершенствованию экономики. Да, определенные ошибки были, но это не те, на мой взгляд, ошибки, которые могли бы быть, как сейчас модно говорить, триггером для вот этих вот не массовых, а протестов определенной части населения, которые случились в августе. [...] Сорок-пятьдесят тысяч. В общей массе избирателей это не так много».

…САНКЦИЯХ

«Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать на эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями, взять тот же самый Иран, взять экономическую блокаду Кубы. Не хотелось бы, чтобы обстановка и дальше нагнеталась, но мы считаем, что в этой ситуации надо выстоять. Я об этом информировал коллег, и, к сожалению, там нет такого ощущения, что в Беларуси готовы идти до конца, чтобы отстоять независимость и суверенитет государства. Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом».

…ГОТОВНОСТИ СТОЯТЬ ДО КОНЦА

«Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен. Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению. Убежден, что подавляющее большинство людей будут готовы стоять до конца, но не подчиниться вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси».

…ДЕЙСТВИЯХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

«Думаю, что действия наших правоохранителей, в том числе в прошлом году, были абсолютно адекватны ситуации, которая складывалась. И если бы протесты были мирными, никто бы не предпринимал силовых действий со стороны правоохранительных структур. У нас есть доказательства, что задолго до выборов определенные неправительственные организации отбирали здесь соответствующих лиц с уголовным прошлым, спортивного телосложения и направляли в соседние страны, где они проходили двухнедельные, трехнедельные курсы по проведению протестных акций, по оказанию сопротивления правоохранительным структурам».

… ДОРОЖНЫХ КАРТАХ ИНТЕГРАЦИИ

«Да, осталось (согласовать. - Ред.) только две союзные программы из 28 - это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ. Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства. Споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. Это технические моменты, которые могут быть разрешены. В любом случае завершение работы над этими программами приведет к тому, что интеграционные процессы будут развиваться более активно и динамично».