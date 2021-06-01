Номинация «Лучший строительный рынок»: Строительный рынок ТД «Ждановичи»

Строительный рынок торгового города Ждановичи - один из самых посещаемых специализированных торговых комплексов Минска. Объединяет в себе две большие локации: торговый центр и открытую площадку. За свою более чем 25-летнюю историю эта часть территории ООО «Торговый дом «Ждановичи» внушительно разрослась. Сегодня строительный рынок занимает площадь свыше 10 000 м²: торговый центр - более 4000 м², открытая площадка - более 7300 м², совокупно на них размещено свыше 500 павильонов и магазинов.

Здесь можно найти и купить все, что необходимо для строительства, обустройства, ремонта дома, дачи и дизайна интерьера: от незаменимых инструментов и расходных материалов до стильной мягкой мебели. Вниманию посетителей представлен широкий перечень категорий товаров: строительные и отделочные материалы; окна, двери, фурнитура; покрытия для пола, обои для стен, плитка, сайдинг; сантехника, водосточные системы; светильники, электротехнические изделия, люстры и многие другие сопутствующие товары.

На открытой площадке расположены магазины с товарами для дома, мебель - есть возможность не только сразу приобрести приглянувшиеся предметы интерьера, но и сделать индивидуальный заказ.

Также широко представлена строительная и садовая техника. Последняя особенно популярна в период весенне-летнего загородного сезона, когда самыми востребованными героями рынка становятся яркие, мощные представители специализированной техники: мотоблоки, газонокосилки, культиваторы, триммеры и другая техника.

Приглашаем за покупками!

Широкий ассортимент товаров масс-сектора в бюджетной ценовой нише, а также возможность приобрести высококачественное оборудование и материалы известных отечественных и зарубежных брендов - все это обеспечивает строительному рынку торгового города Ждановичи мощную зону покупательского притяжения. Минчане и гости столицы предпочитают совершать важные покупки именно здесь, так как выбор на строительном рынке ТГ «Ждановичи» по-настоящему большой, цены - доступные, оплатить покупки можно как за наличный, так и за безналичный расчет.

Транспортная доступность

Дополнительную привлекательность торговому комплексу добавляет удобный съезд на рынок с МКАД, что очень ценно для автомобилистов, а также широкий автопарк маршрутных и рейсовых автобусов.

Добираться до строительного рынка торгового города Ждановичи можно несколькими способами:

- на автобусах №125 и №140, которые с небольшим интервалом ездят от станции метро «Каменная Горка»;

- на автобусах №555, №130 и №60, которые идут с 2-го кольца;

- на скоростных электричках, курсирующих с железнодорожного вокзала Минска;

- а также на маршрутных автобусах из разных уголков города.

Если вы находитесь в процессе ремонта, обустройства, обслуживания городской квартиры и/или загородного дома - приезжайте на строительный рынок торгового города Ждановичи по адресу: ул. Тимирязева, 123/2.

Работает торговый комплекс с 10.00 до 19.00 каждый день, кроме понедельника.

По вопросам аренды обращайтесь по телефону (8017) 259-62-80 (коммерческий отдел №1, вторник - воскресенье, 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00).

ГОЛОСУЕМ!

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