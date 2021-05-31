Отдых - 2021 для белорусов: Черногория и Албания на паузе, в Египет над Россией лететь на 50 минут дольше

Состоится ли встреча с морем в этом году - задача со звездочкой и уравнение со многими неизвестными Фото: Павел МАРТИНЧИК

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился в аэропорту Минск-2. Посадка была экстренной: по имевшейся у белорусских диспетчеров воздушное судно могло быть заминировано. Для сопровождения самолета в небо был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. В итоге, Boeing Ryanair сел в Минске, судно было осмотрено – информация о минировании не подтвердилась. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. Протасевича и летевшую вместе с ним его девушку - гражданку России Софью Сапегу - задержали.

Фото носит иллюстративный характер Фото: Сергей ГАПОН

26 мая стало известно и о том, что Европейское агентство авиационной безопасности считает: воздушное пространство Беларуси небезопасным и призвало авиакомпании пользоваться им только в случае крайней необходимости. Вдобавок посыпалась волна запретов на полеты «Белавиа» в аэропорты европейских стран. Первой его ввела Великобритания, затем такое же решение приняли Литва, Латвия, Эстония, Польша Франция, Чехия… 29 мая свое воздушное пространство для самолетов белорусской авиакомпании закрыла Украина .

В Болгарию и Тунис пока не пускают, а цены начинают подниматься

Летний сезон - начался, но состоится ли у белорусов сезон отпускной – уравнение со многими неизвестными. «Комсомолка» поговорила с представителями нескольких турфирм.

- В связи с тем, что «европейское» небо для нас закрыли и нельзя лететь над территорией Украины, на паузу поставлены чартерные рейсы в Черногорию, Албанию, Болгарию и Тунис. Как долго продлится эта пауза – не берется сказать никто. Ориентировочная дата, когда что-то может проясниться, – 6 июня, - рассказала нам на условиях анонимности владелица одного из миснких турагентств. – Сейчас «Белавиа» совместно с туроператорами ищут альтернативные маршруты, чтобы доставить туристов в ту же Албанию.

- Как ситуация по Египту и Турции?

- По этим странам все четко определено: чартеры уже облетают территорию Украины, делают крюк в воздушном пространстве России. Это привело к тому, что увеличилось время в пути: например, в Шарм-Эль-Шейх теперь лететь приблизительно на 50 минут дольше. Отмечу, однако, что существенных подвижек в расписании это не внесло, смещения по времени вылета не глобальны. Самолеты летают четко.

- Что будет с ценами пакетных туров?

- Крайняя ситуация, которая может сложиться, такова: этим летом доступными для белорусов остаются только Турция и Египет. Если не «откроют» Черногорию, Албанию, то спрос на эти направления вырастет, а вместе с ним и цена туров. Подорожать путевки могут еще и из-за увеличенного расхода топлива. Но тут надо понимать, что всегда есть планка, которая определяется уровнем средней платежеспособности населения. Можно предположить, что «Белавиа» может увеличить количество чартеров в Турцию, Египет. Перенаправить самолеты, которые должны были лететь в условную Черногорию на курорты Красного, Средиземного или Эгейского морей. Цены уже немного поднялись, но все ждут развития событий. В выигрыше те, кто уже забронировал и внес предоплату за туры в Египет или Турцию – цены на эти путевки зафиксированы.

- Что будет, если закроется возможность долететь до какой-то страны, в которую забронирован тур?

- В нашем агентстве сейчас около 40 забронированных туров в Албанию. Никто не пришел с просьбой все аннулировать и вернуть деньги. Люди готовы даже доплатить, согласны, если изменят маршрут, лететь дольше. Все хотят отдохнуть, особенно с учетом прошлого «ковидного» лета. Если же та же Албания не откроется, то туроператор будет предлагать возможность переноса даты тура либо перебронирование на другое направление, то, которое доступно для полетов и интересно конкретному туристу. Но свои деньги вы точно не потеряете. Их вам, в конечном счете, либо вернут, либо будет организована другая альтернатива.

- А работает страховка от невыезда?

- Конечно, но нужно понимать, что в случае с отменой рейсов она может быть не реализована. Страховка от невыезда по общему правилу покрывает случаи, которые связаны со здоровьем, чем с отменой рейсов. Отмена рейсов - это форс-мажор.

Чартеры в Египет и Турцию теперь длятся дольше - самолеты облетают территорию Украины Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО С РЕЙСАМИ В РОССИЮ?

После событий с самолетом Ryanair доступными для путешествий и поездок белорусов осталось всего несколько стран. Так, самолеты из Минска летают в Ереван, Тбилиси, Баку. Но самое востребованное направление - российское.

Туда летают самолеты, ходят поезда. А вот чтобы выехать за кордон автотранспортом, белорусам нужно представить для этого документы с вескими основаниями: граница-то по-прежнему закрыта на выезд. А в целом, для путешествия в Россию необходим лишь отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдение масочного режима. При этом, по словам пассажиров, ПЦР-тест ни на вокзале в Беларуси, ни по прибытию в Россию не спрашивают. Однако правила предписывают иметь эти документы.

Кстати, на днях «Минсктранс» объявил о возобновлении автобусных рейсов. Предприятие предлагает самые дешевые билеты на переезд между столицами - всего 45 рублей. Первый автобус отправится в рейс в пятницу 4 июня. А до этого времени в Москву можно выехать с частными перевозчиками за 50 рублей. Все рейсы - ночные: отправление вечером, прибытие утром. Есть автобусы и до Санкт-Петербурга - билеты стоят 50-60 рублей.

Доехать до Москвы на поезде можно примерно за такие же деньги: самое дешевое место в «Ласточке» обойдется в 50 рублей. Цена за полку в плацкарте в других ежедневных поездах - от 82 рублей, в купе - от 127 рублей. Несколько рейсов в день из Минска в Москву выполняют авиаперевозчики. Цена билета - от 400 рублей.

В выигрыше те, кто уже забронировал и внес предоплату за туры в Египет или Турцию – цены на эти путевки зафиксированы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ЗАТОКЕ ИЛИ ОДЕССЕ «ДИКАРЯМИ» НЕ ОТДОХНЕШЬ

Украинское направление всегда было привлекательным для белорусов, главным образом из-за стоимости отдыха, который в разы дешевле, чем путевка, к примеру, в Египет. Почти все прошлое лето страна была закрыта для туристов из-за коронавируса. Сейчас в Украину впускают при наличии ПЦР-теста и страховки.

- Вряд ли можно говорить о том, что из-за отмены авиарейсов в Украине будет меньше отдыхающих из Беларуси. Отдыхающие на самолетах в Украину практически не летали. Но многие туры в Египет и другие южные страны организованы с вылетом из Киева - выходит экономия в несколько сот долларов. А трансфер из Минска - опять же на автобусах, - объяснил «КП» специалист одной из украинских турфирм.

Главные трудности в том, что Беларусь пока так и не открыла свою границу на выезд. То есть, чтобы выехать на отдых в Украину по земле, нужно предоставить документы с веской причиной. Такими считаются работа, учеба, лечение за границей. Поэтому самостоятельно, «дикарями» белорусы не смогут отправиться на море в Украину, по крайней мере, пока запрет на выезд не снимут. В нынешней ситуации самому отправиться на отдых в Одессу или Затоку смогут лишь те белорусы, которые официально работают в Украине или учатся в стране-соседке.

Однако пока еще есть возможность по доступным ценам выехать на украинское побережье через белорусские турфирмы. Большинство компаний не делает такие туры, отвечая, что для этого нет возможности. Но несколько турфирм нашли способ вывозить отдыхающих. Правда, вопрос в том, насколько это легально…

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