Концерт «Кино» с Виктором Цоем в Минске: палатка посреди стадиона, минимум света и надпись «В. Цой» на спортивном табло

Фото: ЕЛИСЕЕВ Дмитрий

Многие минчане, побывавшие на концерте «Кино» в 1989 году, вспоминают об этом событии с теплотой и ощущением того, что прикоснулись к истории. Каким-то чудом сохранилась раритетная запись концерта на стадионе «Динамо» в Минске, ее можно найти в интернете. До сцены, которая напоминала затянутую тентом палатку, по беговой дорожке стадиона группу подвез зеленый микроавтобус. На табло, обычно показывающем счет матчей, горела надпись «В. Цой». Звук на концерте был также далек от идеального. В то время популярные артисты устраивали гастрольный «чес», концерты проходили каждый день на разных, порой совершенно не приспособленных для этого площадках.

С самого начала концерта и до его финала слушатели не просто стояли на трибунах, а активно танцевали. В секторах на стадионе среди обычных зрителей было полно солдат. Наверняка их привели следить за порядком, но многие радовались возможности побывать на концерте любимых артистов. В перерывах между песнями на сцену пускали поклонниц с букетами. Некоторые зрители прорывались на сцену через кордон милиции и бежали обняться с Цоем.

Концерты в Минске прошли благополучно, но вообще в том туре хватало приключений, о которых до сих пор помнят музыканты. Например, 10 мая в Севастополе музыкантам «Кино» пришлось убегать от толпы моряков, окруживших их плотным бело-голубым кольцом. Участники группы в буквальном смысле прокладывали себе дорогу к машине, защищаясь от поклонников гитарами. Барабанщик Георгий Гурьянов потом даже сожалел, что рядом не оказалось ни одной камеры, чтобы заснять происходящее.

Фото: ЕЛИСЕЕВ Дмитрий

А 27 мая в Иркутске фанаты, провожавшие музыкантов, перевернули подогнанный для группы автобус. Правда, группа в тот день схитрила: уехала в другой машине, а в автобус посадили манекенов.

31 мая в Братске выступление «Кино» едва вовсе не сорвали.

- Концерт никак не мог состояться, потому что Шмильевич (продюсер Айзеншпис. - Авт.) не мог с бандюками местными разобраться… Не мог получить у них гонорар за этот концерт. Они говорили: отыграйте сначала, деньги потом. А Шмильевич, как человек, знающий все эти порядки, требовал деньги вперед. А тем временем народ на стадионе ждал концерт и начинал закипать. В общем, ребята там были серьезные, настроены решительно - они пришли в гостиницу, где остановилась группа, и едва не разнесли ее, - вспоминал басист Игорь Тихомиров.

В итоге лидер «Кино» сказал: «Ребята, пошли играть, это уже неудобно просто». Возражать никто не стал, и к гостинице подогнали транспорт, который доставил группу на стадион.

Финальное выступление тура прошло на стадионе «Лужники» в Москве. Примечательно, что во время концерта горел Олимпийский огонь - а такое случалось в истории всего пять раз: во время Олимпиады-80, XII Фестиваля молодежи и студентов в 1985 году, «Игр доброй воли - 1986», Московского международного фестиваля мира в 1989 году. Ну, и на последнем концерте группы «Кино» 24 июня 1990 года.

Под конец выступления Цой сказал со сцены, что собирается начать запись альбома: «Песни для него уже почти готовы. Петь на концертах я их немножко боюсь, потому что с аппаратурой у нас всегда проблема… Так что новые песни появятся, я думаю, осенью».

Фото: ЕЛИСЕЕВ Дмитрий

И вот, спустя 32 года группа «Кино» возвращается в Минск! Мы услышим настоящий голос Виктора Цоя, бережно оцифрованный с оригинальных многоканальных записей, и только этим будет достигаться эффект присутствия - шоу обошлось без двойников и голограмм. Таков был замысел одного из создателей и продюсеров шоу Александра Цоя, сына Виктора. Он всю жизнь хотел побывать на концерте «Кино», и мечта сбылась. На сцене будет играть оригинальный состав музыкантов «Кино» - два басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений. Всех пришедших ждут качественный звук и потрясающий сценический продакшен. Видео (в том числе ожившие рисунки Виктора Цоя и обложки группы «Кино», кинохроника и анимированные участники группы), свет и музыка будут синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

- Никакого кокетства, это, безусловно, самая крутая штука, которую я делал в жизни, на стыке всех моих навыков и интересов. Соединение музыки и графики, старого и нового, организации и творчества, дружбы и работы. Возвращение группе "Кино" того звука и того уровня качества, которого она заслуживает, - с гордостью за проделанную работу говорит Александр Цой.

Этот удивительный концерт можно будет увидеть только один раз - 17 июня в «Минск-Арене».